بريطانيا تتهم روسيا بتخزين غاز قاتل سراً واستخدامه بهجوم

لندن (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، إن روسيا تعمل على تخزين غاز الأعصاب القاتل الذي استخدم في تسميم عميل روسي مزدوج في إنجلترا، وإنها تبحث كيفية استخدام مثل هذه الأسلحة في الاغتيالات.

وتقول بريطانيا، إن روسيا استخدمت غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي يرجع للعهد السوفييتي في هجوم على سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في أول استخدام معروف لمثل هذا السلاح على أراضٍ أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. ونفت موسكو أي دور لها في الواقعة.

وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لدينا دليل بالفعل على أن روسيا لم تكن على مدى السنوات العشر الماضية تبحث فقط في استخدام غاز الأعصاب في الاغتيالات، بل كانت أيضاً تنتج غاز نوفيتشوك وتخزنه».

وطردت بريطانيا 23 دبلوماسياً روسياً بسبب الهجوم، وردت موسكو بالمثل، في حين تدهورت العلاقات بين البلدين إلى مستوى ما بعد الحرب الباردة.