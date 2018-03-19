بوتين رئيساً لروسيا حتى 2024

موسكو (وكالات)

أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس لولاية رابعة بـ 73,9 في المئة من الأصوات، وفق استطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع أجراها معهد «فيتيسيوم» بعد إغلاق آخر هذه المراكز.

وحل مرشح الحزب الشيوعي بافيل غرودينين ثانياً بحصوله على 11,2 في المئة من الأصوات متقدماً على القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (6,7 في المئة) والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كزينيا سوبتشاك (2,5 في المئة). وبذلك، سيبقى بوتين رئيساً حتى العام 2024.

ونددت المعارضة بـ«عمليات تزوير لإضفاء شرعية إلى عملية اقتراع خالية من المفاجآت من خلال تعزيز المشاركة». ويضمن الرئيس الروسي (65 عاماً) الفوز بولاية رئاسية رابعة تستمر حتى 2024، في وقت يخوض اختبار قوة مع الغرب منذ تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في إنجلترا.

ومع غياب التشويق وعلى ضوء دعوات المعارض اليكسي نافالني إلى المقاطعة، ركز الكرملين كل جهوده على المشاركة التي هي المعيار الحقيقي لعملية الاقتراع، سعياً لتحقيق أعلى نسبة ممكنة.