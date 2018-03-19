الرئيس الأميركي: تحقيق مولر في التدخل الروسي «غير عادل»

واشنطن (أ ف ب)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأميركية، معتبراً أنه «غير عادل»، مؤكداً أن فريق عمله يتألف من ديموقراطيين «متشددين».

وأعلن ترامب في تغريدة على تويتر «هل هناك من يعتقد أن ذلك عادل؟ ومع ذلك، ليس هناك تواطؤ!».

ويندرج انتقاد ترامب ضمن تصعيد للمواجهة مع مولر على خلفية تحقيقه في احتمال حصول تواطؤ بين الحملة الانتخابية لترامب وجهات روسية سعت إلى التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في 2016 لمصلحة المرشح الجمهوري.

وهاجم الرئيس الأميركي أيضاً كلاً من المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي اندرو ماكيب، الذي أُقيل الجمعة قبل يومين من موعد تقاعده، والمدير السابق للمكتب جيمس كومي، الذي أقاله ترامب العام الماضي على خلفية التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي.