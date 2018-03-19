الاحتلال يقتل فلسطينياً في القدس بذريعة «عملية طعن»

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين، وكالات (رام الله، غزة)

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً في القدس القديمة بذريعة محاولته تنفيذه عملية طعن، فيما اقتحم عشرات المستوطنين مسجدالأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وشنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع للفصائل الفلسطينية وأراضي زراعية على الحدود مع غزة، بينما استهدفت زوارق الاحتلال الصيادين في بحر بيت لاهيا شمالي القطاع المحاصر.

واستشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، مساء أمس، بزعم تنفيذه عملية طعن حارس أمن إسرائيلي بالقرب من باب السلسلة في القدس المحتلة، وأوضحت المصادر العبرية، إن رجل أمن إسرائيليا في العشرينيات من العمر أصيب بجراح خطيرة في العملية، عقب تعرضه للطعن في منطقة الصدر في شارع «هجاي» عند شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس، لافتةً إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت بشكل مكثف في منطقة العملية، وأغلقت البلدة القديمة.

وقالت المصادر العبرية، إن قوات الجيش الاسرائيلي أطلقت النار على شاب بعد تنفيذه عملية طعن في منطقة باب الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على المنفذ، مما أدى إلى استشهاده قبل أن يتم إغلاق المنطقة ووصول فرق الإنقاذ وقوات الشرطة وحرس الحدود.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية لوسائل الإعلام العربية أنّ: «عملية طعن نُفّذت في البلدة القديمة في القدس، وتمّت تصفية المنفذ»، وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الجيش الإسرائيلي أعلنت الاستنفار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة عقب سماع صوت إطلاق نار في المكان.