السلطة: أي حل لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني «لن يمر»

رام الله (د ب أ)

قالت الرئاسة الفلسطينية أمس، إن أي حل سياسي لا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس «لن يمر وسيكون مصيره الفشل».

وشدد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، على رفض أي مقترحات للسلام مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة أو دويلة في قطاع غزة، وقال أبو ردينة إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل ثلاثة أشهر وإجراءات إسرائيل في مدينة القدس «لم تنجح في النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني».

وأضاف أن «كل المؤامرات والمشاريع المشبوهة ومحاولات التشكيك التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية ستنتهي أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته وبحقوقه المشروعة التي أقرها العالم أجمع، وهذا ليس اختباراً بل خياراً».

وأكد أبو ردينة أن القدس «عاصمة دولة فلسطين الأبدية تمثل الشرط الأساسي لنجاح أي خطة سلام، وهو ما أثبته التاريخ على الدوام ما يلقي مسؤولية ثقيلة علينا كفلسطينيين وعرب بأن لا نسمح بأي اختراق للمصالح الوطنية والقومية». وحث الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على «الصمود أمام أي مصالح إقليمية قد تتشكل والتي لن تؤدي إلى أي نتيجة بفضل الوعي الفلسطيني والعربي، الذي تبلور وأصبح عصياً على أي مؤامرات».