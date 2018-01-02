السعوديــة ترفع أسعــار البنزيـن

الرياض (د ب أ)

رفعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أسعار البنزين اعتباراً من أمس بنسبة تتراوح بين 83% و127% وثبتت أسعار الديزل والكيروسين. وجاء في بيان صادر عن شركة «أرامكو» السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إلحاقا ببيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الصادر بتاريخ 12 ديسمبر الماضي والمتعلق بخطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة «المشتقات النفطية المحلية» التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.

ووفقا للبيان فقد «تقرر تطبيق الأسعار مع نهاية آخر ساعة في يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر» على النحو التالي «بنزين 91 (1.37 ريال) بنزين 95 (2.04 ريال) الديزل للصناعة والمرافق (0.378 هلله) الديزل النقل (0.47 هلله) الكيروسين (0.46 هلله)» مشيرا إلى أن الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة. وأشار البيان إلى مراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار وعدم التلاعب بها وعدم انقطاع الإمدادات. وقالت أرامكو في بيان لها إنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية»، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية.