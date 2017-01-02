تحرير 3 مواقع في صعدة وإفشال هجوم في شبوة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية اليمنية، أمس، انتصارات جديدة في مديرية البقع بمحافظة صعدة، عبر تحرير جبل «الثار»، وجبل «حبش» وموقع «مخنق صله» من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الآثلة، إن الجيش الوطني استعاد عبر فتح جبهة ثالثة في البقع كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها المليشيات بعد فرارها من المواقع الثلاثة. فيما شنت مقاتلات التحالف 9 غارات على مواقع للمليشيات في بلدة باقم الواقعة شمال صعدة

وأفشل الجيش مدعوماً بمقاتلي المقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي هجوماً كبيراً للمليشيات لاستعادة مواقع في بلدة عسيلان بمحافظة شبوة. وقال القيادي بالمقاومة أحمد المصعبي لـ«الاتحاد»، إن قوات الجيش في اللواء 21 ميكا والمقاومة تصدت لهجوم كبير شنته المليشيات لاستعادة مواقع العلم، السليم، والعكدة التي تم تحريرها الثلاثاء الماضي، وكبدت المهاجمين خسائر فادحة. مؤكداً مقتل 10 متمردين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين.

وقال قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل العولقي، إن مقاتلي اللواء والمقاومة تمكنوا من كسر هجوم المليشيات الانقلابية على موقعي السليم والسويداء لفك الحصار المطبق على ما تبقى من عناصرهم في جبل المنقاش وقرن السوداء، مؤكداً أن المليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. وثمن تدخل ودعم اللواء 19 مشاة الذي يقاتل الانقلابيين في بيحان المجاورة عبر الإسناد الناري القوي والمكثف براجمات الصواريخ والمدفعية.

وقال سكان لـ«الاتحاد»، إن مقاتلات التحالف قصفت صباحا مواقع للمليشيات غرب جبل حيد بن عقيل في عسيلان، بينما كانت المليشيات تقصف بشكل عشوائي قرى سكنية في البلدة. وتحدثت مصادر في المقاومة عن مقتل قائد المليشيات في بيحان أحمد السيد، متأثراً بإصابته في المعارك، ومقتل ما لا يقل عن 5 متمردين بانفجار صاروخ من نوع توشكا حاولوا إطلاقه من بيحان باتجاه موقع للجيش في عسيلان.