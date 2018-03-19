العثيمين: تكثيف التعاون لمعالجة خطر التطرف

جدة (وكالات)

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين امس ان المنظمة تسعى لتكثيف التعاون مع المجتمع الدولي لبلورة معالجة شاملة لخطر التطرف العنيف والإرهاب.

وأضاف العثيمين في الاجتماع التحضيري للدورة ال45 لوزراء خارجية دول المنظمة المزمع عقدها في عاصمة بنجلاديش دكا ان المنظمة حريصة على العمل لمواجهة الأفكار المغلوطة والمغرضة عن الإسلام من خلال مبادراتها لرصد (اسلاموفوبيا).

وأوضح أن مرصد (الإسلاموفوبيا) التابع للأمانة العامة للمنظمة أنيط به رصد هذه الظاهرة لمواجهة أثارها مشيرا أيضا إلى الاستراتيجية الإعلامية المتعلقة بالتصدي للتطرف والإرهاب.

وأكد بذل المنظمة جهودا حثيثة في سبيل ترسيخ قيم الحوار والتواصل والتعايش وتعظيم المشتركات الإنسانية. وسلط العثيمين الضوء على الجهود التي تبذلها المنظمة تجاه قضية فلسطين والقدس في ظل استمرار تصاعد وتيرة الاستيطان الاستعماري والاعتداءات على الأماكن المقدسة.