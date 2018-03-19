«المرصد السوري»: أردوغان والأسد يتبادلان الأدوار ويتقاسمان المناطق

عواصم (وكالات)

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أمس إن كل ما يجري في الغوطة الشرقية مرتبط بشكل وثيق بعمليات القوات التركية في عفرين، مؤكدا أن «هناك اتفاقا بين القوى الكبرى على اقتسام المناطق».

وأفاد في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، قائلاً «قبل أيام من البدء بعملية الغوطة، حدثت اشتباكات بين فصائل مسلحة تابعة لتركيا، الأمر الذي جعل النظام يسحب قواته من إدلب وحلب، ويتوجه بها إلى الغوطة».

وأضاف «هناك اتفاق بين القوى الكبرى على اقتسام المناطق، ففيلق الرحمن المرتبط بكل من تركيا وقطر، وهو الفصيل الرئيس في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية، يتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، كما استولت القوات الحكومية السورية على كفر بطنا وسقبا، وهكذا تمكن النظام المدعوم من روسيا وإيران من تقسيم الغوطة إلى ثلاثة جيوب منفصلة وهي دوما التي تخضع لسيطرة جيش الإسلام، وحرستا التي تسيطر عليها حركة أحرار الشام، بينما يسيطر فيلق الرحمن على بلدات أخرى جنوباً مع تواجد لهيئة تحرير الشام».

وبين عبد الرحمن أنه نتيجة للاتفاق «الروسي- الإيراني- التركي»، بات النظام يسيطر على 84% من الغوطة التي سقط فيها 1401 مدني، بينما تحتل تركيا 87% من عفرين، والتي شهدت مقتل أكثر من 289 مدنيا.