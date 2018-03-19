القوات التركية تتوغل داخل العراق والأكراد يحذرون

أربيل (الاتحاد)

توغلت القوات التركية أمس داخل أراضي العراق لمسافة 15 كلم، عقب وقوع مواجهات بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال الكردستاني في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

وقال مدير ناحية سيدكان في شمال العراق إحسان جلبي إن «مواجهات قوية شهدها المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني منذ يومين، وأن القوات التركية استخدمت خلال المواجهات الأسلحة الثقيلة والطائرات». وأضاف، أن «القوات التركية قامت بإنشاء نحو 12 ثكنة عسكرية في المنطقة التي توغلت فيها».

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجيش التركي يخطط لشن هجوم واسع على مواقع حزب العمال الكردستاني في منطقة المثلث.

وأكد مسؤولون بحكومة إقليم كردستان في وقت سابق، توغل القوات التركية لمسافة 15 كلم إلى داخل الأراضي في منطقة ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل شمال العراق، وحذر عضو برلمان إقليم كردستان العراق عن حركة «التغيير» علي حمة صالح أمس، من التوغل التركي داخل الأراضي العراقية واعتبره خرقاً للحدود العراقية، وطالب المسؤولين العراقيين والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف التوغل التركي.وقال صالح في بيان صحفي نقلته «السومرية نيوز»، إن «القوات التركية وصلت إلى عدد من القرى التابعة لناحية سيدكان ومنها قرية برازكر وطوبزاوة»، واعتبر التوغل التركي بأنه «خرق للحدود العراقية وسيادة العراق». ولفت إلى أن «توغل القوات التركية سيحول أراضي إقليم كردستان إلى ساحة معركة، وهذه الخطوة غير مقبولة، وستكون لها تداعيات سيئة». وتابع «ندعو المسؤولين في الحكومة العراقية وإقليم كردستان والمجتمع الدولي إلى التدخل لوقف التوغل التركي».