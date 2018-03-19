استثمارات قطر في سندات الخزانة الأميركية تواصل الانهيار

أبوظبي (مواقع إخبارية)

واصلت استثمارات قطر في السندات والأذون الأميركية، انهيارها للشهر الثامن على التوالي، لتسجل مستويات متدنية نتيجة تسييلها، بحسب معطيات رسمية.

وجاء في تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذونات الأميركية، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، وحصلت «العين الإخبارية» على نسخة منه، أن إجمالي استثمارات قطر في الخزانة الأميركية بلغ 235 مليون دولار حتى نهاية يناير الماضي.

كانت استثمارات الدوحة في السندات والأذونات الأميركية، قد بلغت في مايو الماضي نحو 1.381 مليار دولار.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

بذلك تكون الدوحة قد قامت بتسييل 83% من إجمالي استثمارات في أذونات وسندات الخزانة الأميركي منذ مايو 2017 حتى يناير 2018.