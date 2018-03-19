دينا محمود (لندن)

«يكافح الاتحاد الدولي لكرة القدم للابتعاد عن أكثر الفصول الملوثة في تاريخه»، هكذا استهلت شبكة «فوكس سبورتس» الأسترالية المتخصصة في الشؤون الرياضية، تقريراً مطولاً تناولت فيه محاولات الـ«فيفا» للتخلص من آثار الفضيحة المتعلقة بإسناده قبل أكثر من سبع سنوات، حق تنظيم كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامته عام 2022، إلى قطر وما فجره ذلك من جدلٍ واسع النطاق لم يهدأ حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أنه حتى مع اقتراب اتخاذ الاتحاد قراراً بشأن اختيار الدولة المُنظمة لمونديال عام 2026، وهو الأمر الذي تتنافس عليه المغرب من جهة مع عرضٍ مشترك من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من جهة أخرى، فلا تزال المؤسسة الحاكمة لشؤون كرة القدم في العالم «تُقيّم الادعاءات المتعلقة بوجود أفعالٍ تنطوي على خداعٍ وغشٍ وانعدامٍ للضمير، مرتبطة بالتصويت الذي جرى» أواخر عام 2010 لاختيار مُنظميْ بطولتيْ 2018 و2022. وتتساءل الشبكة في تقريرها عما إذا كان بوسع الاتحاد الدولي للكرة أن يفي بتعهداته المتعلقة بأن يكون التصويت الخاص باختيار الملف الفائز بتنظيم مونديال 2026 «خالياً من الفضائح»، على غرار تلك التي شهدتها الفترة السابقة لإسناد حق تنظيم النسخة ما بعد المقبلة من كأس العالم للنظام القطري، في ملابساتٍ مُفعمة بالفساد والرشوة والتلاعب.

وفي إشارة إلى التغييرات التي اضطر الـ«فيفا» لاستحداثها بعد الجدل الواسع الذي أحدثته «سرقة» قطر لحق استضافة كأس العالم مُتغلبةً في ذلك على دولٍ أكثر خبرة منها في هذا المضمار مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، قال تقرير «فوكس سبورتس» إن التصويت سيجري هذه المرة بمشاركة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، دون أن يقتصر على أعضاء اللجنة التنفيذية فيه، كما كان الحال بالنسبة للبطولات التي أُقيمت بين عامي 1986 و2022.

وأضاف التقرير أنه بينما تجاهلت اللجنة التنفيذية للـ «فيفا‏» التقارير الفنية التي صدرت قبل سنوات، وأشارت إلى أن العرض القطري هو من «أكثر العروض التي تنطوي على مخاطر جمة» من بين تلك التي تتنافس على استضافة كأس العالم بعد المقبلة، فإن الحال الآن تغير وصار تحديد أحقية هذا العرض أو ذاك موكولاً بـ«قوة عمل» مؤلفة من خمسة خبراء غالبيتهم من الأوروبيين، سيقومون بزيارات تفقدية لتقييم العرضيْن المتنافسيْن وتحديد أيهما أكثر جدارة بالحصول على حق تنظيم البطولة المزمعة في عام 2026، قبل عرض ذلك على المؤتمر العام للاتحاد الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل.