«وورلد نيت ديلي»: الإخوان يتسللون كـ «ذئاب» لنشر فكرهم داخل المدارس

شادي صلاح الدين (لندن)

في دليل جديد لاستمرار قطر وحليفها وذراعها الرئيسي جماعة «الإخوان» الإرهابية في نشر الفكر الإرهابي في مختلف الدول، كشفت صحيفة «وورلد نيت ديلي» عن خطة إخوانية للتغلغل والسيطرة على المدارس في مدينة سان دييجو بولاية كارليفورنيا الأميركية.

يأتي ذلك بعد أن طلب قاضٍ فيدرالي من مسؤولي المدارس في مدينة سان دييجو الكشف عن تفاصيل عملهم مع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، والذي تصنفه عدد من الدول على أنه حركة إرهابية يوضع في نفس الخانة مع تنظيم «داعش».

وأوضحت الصحيفة أن فريقاً قانونياً يخوض تلك المعركة أعلن أنه أصدر مذكرات لحضور تحقيقات لفرع مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية بولاية كاليفورنيا، كجزء من دعوى الحقوق المدنية الفيدرالية التي تتحدى دستورية عمل المجلس الإخواني مع مدارس مدينة سان دييجو. ويتعامل صندوق الدفاع عن حرية الضمير مع القضية، وهو الصندوق الذي يعمل نيابة عن أولياء الأمور في المدينة.

وأشارت صحيفة «وورلد نيت ديلي» إلى أن خطة تنظيم الإخوان للتغلغل داخل مدارس المدينة بدأت مع تطوير مجلس مدارس مدينة سان دييجو لبرنامج يستمر على عدة سنوات بتوجيه من مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، كخطة «شاملة» تحت ذريعة «حماية الطلاب المسلمين وعائلاتهم من التمييز»، وكجزء من هذه المبادرة، يقوم مسؤولو مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية بالتدخل لمراجعة المناهج التي يتم تدريسها لتصبح على هوى المجلس.