حكومة جنيف تبدي استعداداً لمساندة استراتيجية الفيدرالية العـربية لحقوق الإنسان

جنيف (الاتحاد)

أبدت حكومة جنيف استعدادها لتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في إطار قواعدها المعمول بها لدعم الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، خاصة في المنطقة العربية، جاء ذلك خلال اجتماع عقد الجمعة في مقر الحكومة بين ستيف بيرنار، مدير الديوان رئيس مكتب العلاقات الخارجية والدكتور أحمد الهاملي، رئيس الفيدرالية، وأبدى بيرنار حرصا على الاستماع إلى مشروعات الفيدرالية بشأن حقوق الإنسان.

واستعرض الهاملي تاريخ الفيدرالية منذ إنشائها عام 2016، وقال إن هدفها الأساسي هو الترويج للمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان وتهيئة المناخ لإشاعة ثقافة الحقوق دون الصدام مع الحكومات، وقال إنه يهدف إلى إقامة حوار بناء يسهم في التأسيس لمنظمات ومؤسسات تعمل بفعالية مع الحكومات.

وعبر عن اعتقاده بأن هذا النهج التعاوني هو أفضل السبل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، مؤكدا رفضه لما يشاع عن تعارض مفاهيم الحقوق في الإسلام مع المعايير الحقوقية العالمية.

وردا على استفسارات مسؤول حكومة جنيف، قال الهاملي إن استراتيجية الفيدرالية تتأسس على ثلاثية:التسامح والأمن الإنساني وحقوق الإنسان.