قرقاش: الفدية الأسطورية القطرية تؤكد صحة الإجراءات ضد التطرف والإرهاب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ما جاء في مقال الصحيفة الأميركية «النيويورك تايمز»، ومن قبلها الصحيفة البريطانية «الفاينانشيال تايمز» حول الفدية القطرية للجماعات الإرهابية يؤكد صحة وأهمية الإجراءات التي تؤخذ ضد التطرف والإرهاب.

وقال معاليه في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: مقال «النيويورك تايمز» وقبله بأشهر مقال «الفاينانشيال تايمز» حول الفدية الأسطورية القطرية للحشد الشعبي والنصرة وجماعات إرهابية أخرى يؤكد صحة الإجراءات ضد التطرّف والإرهاب ويبيّن أن هذه المواضيع في صلب الأزمة.

وأضاف معاليه: «من 700 مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله والحشد الشعبي والنصرة، لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن. دعم التطرّف والإرهاب محوّر الأزمة».