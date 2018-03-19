عبدالله بن زايد: عودة قطر للصف العربي مرتبطة بتغيير نهجها

القاهرة (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، العلاقات المتينة والقوية والمتضامنة مع مصر والسعودية، وقال، في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وترؤسه ونظيره سامح شكري جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين البلدين: «إن التحديات التي تواجهها الإمارات ومصر ليست في النطاق العربي فقط، بل تأتي من إيران وإسرائيل وتركيا»، وأضاف: «إن الإمارات ستظل داعمة للقاهرة والرياض».

وقال سموه: «إنه للأسف، تعد قطر إحدى منصات انتشار التطرف والإرهاب والكراهية وإفساد العقول»، وأضاف «إذا أردات قطر تغيير نهجها سنكون جميعاً مرحبين بعودتها للصف العربي، أما إذا كانت تريد أن تستمر على النهج نفسه، فلا أعتقد أن هناك حاجة لتغيير سياستنا الحالية، وهذا ما تعاهدنا وتوافقنا عليه». وأكد سموه أنه لا يمكن أن ينجح حل في سوريا من جانب أي طرف يحاول استخدام الحل العسكري، كما أكد إدانة الإمارات بأشد العبارات محاولة الاعتداء على رئيس وزراء السلطة الفلسطينية رامي الحمدالله.

وبحث السيسي مع عبدالله بن زايد العلاقات الثنائية وعدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب، وأكد العلاقات الثنائية والأخوية المتميزة التي تربط بين الإمارات ومصر، وأهمية مواصلة العمل على تطويرها في شتى المجالات.

وقد استقبل فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في نادي الحرس الجمهوري بالقاهرة، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور معالي سامح شكري، وزير الخارجية المصري.