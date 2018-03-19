«الشرعية» تحرر مواقع استراتيجية في الجوف

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

تمكنت قوات الشرعية بمساندة طيران التحالف العربي أمس، من تحرير مواقع جديدة شمالي غرب محافظة الجوف، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش نفذت صباح أمس، هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات بمديرية «برط العنان» شمالي غرب الجوف، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبال الظهرة الاستراتيجية.

كما تمكنت قوات الجيش وبإسناد مباشر من طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي، من تحرير خط وجبل المهور ومواقع الخور وصيح بذات المديرية، كما فرضت حصاراً خانقاً على الميليشيات الانقلابية في معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي. وبحسب المصادر فإن العملية العسكرية لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش الوطني، وانهيار واسع في صفوف المليشيات، والتي تكبّدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

إلى ذلك، قتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات جديدة لطائرات التحالف العربي استهدفت تجمعات لهم في مديريتي «الحسينية والتحيتا» في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى تدمير آليات عسكرية. وذكرت مصادر يمنية أن الغارات طالت مواقع مستحدثة للحوثيين في الحسينية، ونتج عنها مقتل 38 حوثياً وجرح أكثر من 40 آخرين، فيما لقي 22 مسلحاً مصرعهم نتيجة غارات استهدفت تجمعا لهم في التحيتا،وتتكبد الميليشيات الحوثية يومياً عشرات القتلى والجرحى من مقاتليها نتيجة الضربات الجوية للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

كما لقي اثنان من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهما وأصيب آخرون أمس، في مواجهات مع قوات الجيش في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز، وقال مصدر ميداني إن مواجهات عنيفة دارت في جبل العويد بجبهة مقبنة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية، أسفرت عن مصرع اثنين وإصابة آخرين من الانقلابيين، في غضون ذلك شنت الميليشيات قصفاً مدفعياً استهدف عدداً من الأحياء السكنية في شارع الثلاثين وبير باشا والضباب غربي مدينة تعز. دون أن تسجل أي إصابات.

إلى ذلك، قتل 3 أطفال وأصيب 6 مدنيين إثر قصف شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على أحياء سكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب البلاد، وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات أطلقت قذائف بشكل عشوائي على منازل المدنيين في حيس، وأوقعت قتلى وجرحى بين السكان، مضيفةً أن القصف تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال.

وقال شاهد عيان إن امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً تعرضت إلى إصابة مع طفلها الرضيع إثر قذيفة استهدفت أحد المنازل السكنية في حيس، مضيفا أن الحوثيين يرتكبون مجازر بشعة بحق المدنيين جراء استمرار القصف العشوائي والمتواصل على المدينة التي حررتها قوات الشرعية.ووجه السكان نداء عاجلا بسرعة تحرير المناطق الشرقية لمديرية حيس وخصوصا جبال «البراشا بشمير مقبنة»، وجبل رأس، وهي مناطق يتخذها الحوثيون مراكز لتدريب عناصرهم، ومنصات لإطلاق الصواريخ والقذائف على قرى ومدينة حيس.