الحساني: دعم خاص لأبطال المسابقات المحلية في «الجامعات» للمشاركة بـ «العربية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

عقد الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي الاجتماع الفني برئاسة الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد، ومشاركة منسقي 18 جامعة ومؤسسة تعليمية، وتم استعراض بطولات الاتحاد خلال ما تبقى من الموسم الحالي حتى يونيو المقبل.

وتمت مناقشة السلبيات والإيجابيات التي رافقت أنشطة الاتحاد وبطولاته في الفترة السابقة في حضور الدكتور عمر عبد العزيز الحاي الأمين العام للاتحاد، والدكتور هاشم الزعابي عضو مجلس الإدارة، وحازم عبد المحسن المدير الفني للاتحاد وحمدي خليل مدير العلاقات العامة.

ووعد الدكتور الحساني في أول اجتماع فني مع منسوبي الاتحاد بعد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، بدعم الفرق التي تحقق بطولات خلال الموسم الرياضي الحالي، للمشاركة في البطولة العربية للجامعات، وتقديم ما يمكنها من المنافسة القوية، وتحقيق نجاحات جديدة في البطولات الخارجية.

وأشاد الدكتور الحساني بمخرجات الاجتماع الذي كان الأول بعد تشكيل مجلس الإدارة الجديد للاتحاد، مبيناً أن هناك خططاً طموحة للارتقاء بالأنشطة الرياضية في الجامعات وزيادة عدد مؤسسات التعليم العالي من خلال العمل لتطوير المنظومة، مشيراً إلى أن الاتحاد سيركز من خلال زيارات يقوم بها مجلس الإدارة إلى الجامعات المختلفة في الدولة، للوقوف على الأسباب التي تمنع عدم مشاركة بعض الجامعات في أنشطة الاتحاد ومسابقاته.

وقال: الدورة الحالية ستشهد مجهودات مرتكزة على خطط للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية والتطور أكثر سواء على صعيد رفع المستوى الفني أو الانتشار الأكبر بممارسة أكبر عدد من الألعاب الرياضية في الجامعات وتنظيم بطولات لها حتى تتسع القاعدة.

من جانبه، قال الدكتور عمر الحاي: الاتحاد ظل طوال 16 سنة يحقق نجاحات كبيرة، ولا يدخر أي جهد في سبيل إقامة الأنشطة الرياضية للجامعات ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض السلبيات مثل تأخر الفرق نفسها أو الحكام، وهذه من الأمور التي سيتم العمل على حلها بالمزيد من التنسيق مع الجهات المعني، وأن تكون الاعتذارات في وقت مبكر. وتابع: بطولة العالم للجامعات التي تقام في أغسطس من العام الحالي بالصين تايبيه، تمثل البطولات المحلية خير إعداد لها؛ لأن المسابقات المحلية في النصف الثاني من الموسم، سيتم اختيار عناصر المنتخب من بين المميزين فيها بالألعاب المختلفة، لتمثيل الدولة.