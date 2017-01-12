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اكتمال التجهيزات في «آيبيك أرينا»
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تاريخ النشر: الخميس 12 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أتمَّت صالة «آيبيك أرينا» بمدينة زايد الرياضية استعداداتها لاستقبال الحدث الدولي الكبير، وتم بناء الأبسطة وتجهيز المدرجات، وتجربة الإضاءة، وتوصيل الحواسب الآلية بالشاشات الخاصة بإعلان أسماء المتنافسين والنتائج أولاً بأول عليها، وأصبح كل شيء جاهز الآن لانطلاقة البطولة. من ناحيته أكد رودريجو فاليريو السكرتير الفني لجولات أبوظبي جراند سلام، أن شكل الصالة سواء من الخارج أو الداخل سيكون مفاجأة للكثيرين، وأن البطولة تتوفر لها كل عناصر النجاح، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للمشاركين تجاوزت التوقعات، وأن هذا الإقبال يعكس قوة جولات أبوظبي جراند سلام والمكانة الكبيرة التي اكتسبتها على المستوى العالمي.

     
 

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