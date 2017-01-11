المنصوري.. مفاجأة «الأزرق»

أبوظبي( الاتحاد)

كان زايد المنصوري ابن الـ 19 عاماً مفاجأة آسيا في الجو جيتسو بتألقه في فئة الحزام الأرق ببطولة تركمانستان نهاية العام الماضي، عندما هزم لاعب البحرين سيينا منفردي صاحب الحزام الأسود «ماستر 3» في نصف النهائي، وأقصاه من البطولة، وسط دهشة وإعجاب الجماهير التي ملأت المدرجات في الصالة الكبرى بالمجمع الأوليمبي في مدينة عشق أباد. وكان تأهل زايد المنصوري إلى الدور النهائي بهذا السيناريو أكثر ما أسعد بعثة منتخب الإمارات، وتبقى الآمال المعقودة على اللاعب كبيرة لمواصلة إنجازاته في جولة أبوظبي جراند سلام التي تنطلق غداً في عاصمة الجو جيتسو العالمي، حيث يشارك في منافسات دون البدلة، ومنافسات البدلة بعد. ويقول زايد: تدربت بشكل جيد في المرحلة الأخيرة، واستعد بأفضل ما يكون لمنافسات جولة أبوظبي، مشيراً إلى أن المنافسات لن تكون سهلة في وزن 62 كجم بالبدلة و60 كجم من دون البدلة، سواء من المنافسين المحليين وعلى رأسهم سعيد المزروعي وعبيد النعيمي، أو من الأجانب من مختلف قارات العالم.

وقال: لدي دفعة معنوية كبيرة بعد إنجازي الآسيوي الأخير، ولن أنسى كلمات عبدالمنعم الهاشمي لي بعد البطولة، وقد وعدته بأن أقاتل من أجل تطوير مستواي، وفي ظني أن أهم ما استفدته من البطولة الآسيوية الأخيرة في تركمانستان هو الخبرة؛ لأنني تعلمت الكثير فيها، وعرفت كيف أواجه اللاعبين من أصحاب الخبرة ولا أمنحهم أي فرصة لحصد النقاط مني برغم اعتمادي على أسلوب اللعب الأرضي.

وعن طموحاته في 2017، قال: طموحي هو ذهب جراند سلام وغرب آسيا وعالمية أبوظبي، وأن يتطور مستواي، وليس لدي شك في أن يتطور؛ لأنني أتدرب يوميا مع فيصل الكتبي، وأستفيد من نصائحه وتوجيهاته، لأنه مثلي الأعلى مع الأبطال يحيي الحمادي وطالب الكربي ومحمد القبيسي، ولن أتعجل في الترقي من الحزام الأزرق؛ لأنني بحاجة لاكتساب الخبرة في هذه الفئة، خاصة أنني ما زلت جديداً فيها.