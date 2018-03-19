حميد الظاهري: مساندة «منتخب الإرادة» واجب

أبوظبي (وام)

أكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن الإمارات مع استضافتها لدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، تؤكد أن أصحاب الهمم يمثلون إحدى الركائز الرئيسة لبناء الأوطان ونهضة المجتمعات.

وقال على هامش حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2018»، إن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض تفتخر باستضافتها لحفل الافتتاح ومنافسات العديد من الألعاب التي تشملها الأولمبياد الخاص، مؤكداً أن «أدنيك» تمتلك بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات أصحاب الهمم، وتمنحهم الفرصة من أجل الاستمتاع بهذا التظاهرة الرياضية العالمية.

وأشار إلى أن قيادة الدولة الرشيدة تؤكد دور أصحاب الهمم، وتوفر لهم أشكال الدعم والرعاية كافة، مؤكداً أن الإمارات توجه رسالة للعالم أجمع خلال استضافتها لهذا الحدث الرياضي العالمي بأنها تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتعمل على تمكينهم، وتوفير سبل الرعاية والاهتمام لهم باعتبار أنهم شركاء التنمية ومكون من المكونات الرئيسة في المجتمع.

ودعا عموم الجماهير في الدولة إلى الحضور ومشاركة أصحاب الهمم لحظاتهم في هذا التظاهرة الرياضية العالمية، والاستمتاع بالفعاليات كافة التي تتضمنها، وكذلك تحفيز أبطال منتخب الإمارات «منتخب الإرادة»، من أجل تحقيق مراتب متقدمة في المنافسات والصعود إلى منصات التتويج.

وقال: مشاركة الإمارات بأكبر وفد في تاريخ مشاركتها في الألعاب الإقليمية الذي يضم نحو 140 لاعباً ولاعبة، تعكس الحرص على منح الفرصة لأبناء الدولة من أصحاب الهمم من أجل الوجود في هذه التظاهرة الرياضية العالمية، والاستعداد بالشكل الأمثل لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019». وتوجه بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا المنظمة للألعاب الإقليمية على الجهود الكبيرة التي تم بذلها منذ فترة كبيرة للاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم التي جسد المكانة الرائدة للدولة كوجهة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.