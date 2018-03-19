حميد الظاهري: مساندة «منتخب الإرادة» واجب

أبوظبي (وام)
أكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، أن الإمارات مع استضافتها لدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، تؤكد أن أصحاب الهمم يمثلون إحدى الركائز الرئيسة لبناء الأوطان ونهضة المجتمعات.
وقال على هامش حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2018»، إن شركة أبوظبي الوطنية للمعارض تفتخر باستضافتها لحفل الافتتاح ومنافسات العديد من الألعاب التي تشملها الأولمبياد الخاص، مؤكداً أن «أدنيك» تمتلك بنية تحتية متطورة تلبي احتياجات أصحاب الهمم، وتمنحهم الفرصة من أجل الاستمتاع بهذا التظاهرة الرياضية العالمية.
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ودعا عموم الجماهير في الدولة إلى الحضور ومشاركة أصحاب الهمم لحظاتهم في هذا التظاهرة الرياضية العالمية، والاستمتاع بالفعاليات كافة التي تتضمنها، وكذلك تحفيز أبطال منتخب الإمارات «منتخب الإرادة»، من أجل تحقيق مراتب متقدمة في المنافسات والصعود إلى منصات التتويج.
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