«أصحاب الهمم» يحتاجون الدعم والمساندة

أبوظبي (الاتحاد)
قام المصارع الأميركي دانيال برايان بزيارة إلى دورة الألعاب الإقليمية، أمس، وشارك مع اللاعبين في بعض الهجمات واللقطات بكرة السلة بعد الاستئذان من الحكام، وحرص على التقاط بعض الصور معهم، وهو الأمر الذي أسعدهم جميها باعتباره بطلاً عالمياً في المصارعة سبق له الفوز بأربعة ألقاب دبليو دبليو إيه للوزن الثقيل، كما أنه فاز بالعديد من البطولات الدولية.
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وقال: زرت الإمارات كثيراً، وفي كل مرة أشعر بأن الزمن يمضي هنا بسرعة كبيرة؛ لأن الإمارات من أكثر دول العالم تسارعا في معدلات التطور، وقبل أن أحضر لم اكن أتخيل أن تكون هناك مدينة مثل أبوظبي أو أخرى مثل دبي في منطقة الشرق الأوسط، ولكن بعد أن زرت الإمارات شاهدت الحداثة وجودة الحياة.
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