«أصحاب الهمم» يحتاجون الدعم والمساندة

أبوظبي (الاتحاد)

قام المصارع الأميركي دانيال برايان بزيارة إلى دورة الألعاب الإقليمية، أمس، وشارك مع اللاعبين في بعض الهجمات واللقطات بكرة السلة بعد الاستئذان من الحكام، وحرص على التقاط بعض الصور معهم، وهو الأمر الذي أسعدهم جميها باعتباره بطلاً عالمياً في المصارعة سبق له الفوز بأربعة ألقاب دبليو دبليو إيه للوزن الثقيل، كما أنه فاز بالعديد من البطولات الدولية.

وعبر برايان عن سعادته بالحضور وإعجابه الشديد بأبوظبي كمدينة، وتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم اللا محدود الذي يقدمونه لهذه الفئة المهمة من المجتمع، وقال: «الإمارات سباقة في تقديم الدعم لـ «أصحاب الهمم»، بدليل استضافتها لهذا الحدث للمرة الثالثة، ولدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص للمرة الأولى كأول دولة في الشرق الأوسط».

وقال: زرت الإمارات كثيراً، وفي كل مرة أشعر بأن الزمن يمضي هنا بسرعة كبيرة؛ لأن الإمارات من أكثر دول العالم تسارعا في معدلات التطور، وقبل أن أحضر لم اكن أتخيل أن تكون هناك مدينة مثل أبوظبي أو أخرى مثل دبي في منطقة الشرق الأوسط، ولكن بعد أن زرت الإمارات شاهدت الحداثة وجودة الحياة.

وتابع: رسالتي للحضور لهذا الحدث أن هذه الفئة تحتاج إلى وقفة الجميع معهم؛ لأنهم ملائكة، وهم يحتاجون أن نعطيهم جزءاً من حقهم علينا، وأن أعلى درجات الإنسانية يجب أن تتجلى في التعامل معهم، وأن العالم سيبقى بخير ما دامت هذه الفئة بخير، ويجب أن ندرك بأننا محظوظون بهم، وأنا أقضي أسعد أوقاتي مع هذه الفئة، وأحرص على الوجود معهم، وسوف أحرص على الحضور لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في العام المقبل.