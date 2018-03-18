45 ميدالية لمنتخبنا في أول أيام «إقليمية» الأولمبياد الخاص

أمين الدوبلي، عبدالله القواسمة، وام (أبوظبي)

(تصوير مصطفي رضا وعادل النعيمي)

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، واجب العزاء في وفاة لاعبة فريق الإمارات للأولمبياد الخاص في رياضة البوتشي شيخة النقبي التي وافتها المنية صباح أمس الأول.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في مدينة كلباء بالمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، حقق أبطال منتخب الإرادة، نجوم منتخبنا الوطني، 45 ميدالية في اليوم الأول لمنافسات دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها أبوظبي بمشاركة 32 دولة يمثلها أكثر من 1200 لاعب، وتوزعت ميداليات منتخبنا الـ 45 ميدالية على 15 ذهبية، و15 فضية، و15 ميدالية برونزية، وكانت السباحة فرس الرهان في حصد الميداليات، حيث فاز أبطالنا بـ 4 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، وفي ألعاب القوى فاز أبطال وبطلات الإمارات بـ 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة، وفي تنس الطاولة، حققت بعثتنا ذهبية وبرونزيتين، وفي التزلج 4 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وفي البولينج 3 ذهبيات و3 فضيات، و3 برونزيات، ومثلها في رفع الأثقال.