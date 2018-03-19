تولوكا يتقدم لوصافة الدوري المكسيكي

مكسيكو سيتي (د ب أ)

تقدم فريق تولوكا لوصافة الدوري المكسيكي بالفوز على مضيفه كلوب أميركا 2 ـ 1، ضمن المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وفي بقية المباريات، فاز مونتيري على مضيفه كويريتارو 3 ـ 1، وتعادل ليون مع لوبوس 2 ـ 2، ونيكاكسا مع باتشوكا 1 ـ 1، وكروز أزول مع بوماس أونام 1-1 وديبورتيفو جوادالاخارا مع تيجريس أونال سلبياً. وارتقى تولوكا إلى الوصافة، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة، بفارق نقطتين عن سانتوس لاجونا المتصدر.

ونجح تولوكا في تحويل تأخره بالهدف الذي تقدم به أليكس إيبارا مينا لكلوب أميركا في الدقيقة الثانية، ورد بهدفين حملا توقيع روبن سامبويزا وأوزفالدو جونزاليس في الدقيقتين العاشرة و81.

ولعب كلوب أميركا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد برونو فالديز لحصوله على إنذارين.