تولوكا يتقدم لوصافة الدوري المكسيكي

مكسيكو سيتي (د ب أ)
تقدم فريق تولوكا لوصافة الدوري المكسيكي بالفوز على مضيفه كلوب أميركا 2 ـ 1، ضمن المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.
وفي بقية المباريات، فاز مونتيري على مضيفه كويريتارو 3 ـ 1، وتعادل ليون مع لوبوس 2 ـ 2، ونيكاكسا مع باتشوكا 1 ـ 1، وكروز أزول مع بوماس أونام 1-1 وديبورتيفو جوادالاخارا مع تيجريس أونال سلبياً. وارتقى تولوكا إلى الوصافة، رافعاً رصيده إلى 24 نقطة، بفارق نقطتين عن سانتوس لاجونا المتصدر.
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ولعب كلوب أميركا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 35 بعد طرد برونو فالديز لحصوله على إنذارين.