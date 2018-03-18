هامبورج العريق يقترب من مغادرة «البوندسيليجا»

برلين (أ ف ب)

عاد شالكه من ملعب فولفسبورج بفوز قاتل 1- صفر يدين به إلى النار الصديقة، في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

وحقق شالكه فوزه الخامس توالياً، والذي تحقق بفضل هدية من مدافع فولفسبورج روبن كنوخه الذي حول الكرة في شباكه عن طريق الخطأ في الدقيقة 86 من المباراة التي كان بالإمكان أن تأخذ منحى مختلفاً لو نجح الهولندي بول فيرهايج في ترجمة ركلة جزاء لصاحب الأرض في الدقيقة 76، لكن الحارس رالف فاهرمان تألق وأنقذ فريقه.

وعلى ملعب «كومرتسبانك أرينا» أمام 49500 متفرج، بقي إينتراخت فرانكفورت على مسافة قريبة من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه الصريح على ضيفه المتواضع ماينز 3-صفر.

وتتأهل أول أربعة أندية في الترتيب إلى المسابقة القارية الأولى، التي يمثلها بايرن ميونيخ في ربع نهائي النسخة الحالية وأوقعته القرعة بمواجهة إشبيلية الإسباني.