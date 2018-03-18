أتلتيك بلباو أحدث ضحايا «عبقرية ميسي»

مدريد (د ب أ)
واصل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، ممارسة هوايته في هز الشباك، وقاد فريقه برشلونة إلى فوز جديد وثمين، في رحلة استعادة لقب الدوري الإسباني بتغلبه على أتلتيك بلباو 2/ صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز ليجانيس على أشبيلية 2/ 1.
على استاد «كامب نو»، واصل برشلونة انتصاراته المتتالية، وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين، سجلهما باكو ألكاسير وميسي في الدقيقتين الثامنة و30.
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وعزز برشلونة صدارته لجدول البطولة، رافعاً رصيده إلى 75 نقطة. وحافظ برشلونة على سجله خالياً من الهزائم في آخر 36 مباراة بالمسابقة.
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