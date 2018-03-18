أتلتيك بلباو أحدث ضحايا «عبقرية ميسي»

مدريد (د ب أ)

واصل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي، ممارسة هوايته في هز الشباك، وقاد فريقه برشلونة إلى فوز جديد وثمين، في رحلة استعادة لقب الدوري الإسباني بتغلبه على أتلتيك بلباو 2/‏ صفر في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضاً فوز ليجانيس على أشبيلية 2/‏ 1.

على استاد «كامب نو»، واصل برشلونة انتصاراته المتتالية، وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين، سجلهما باكو ألكاسير وميسي في الدقيقتين الثامنة و30.

ورفع ميسي رصيده في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم إلى 25 هدفاً، فيما سجل ألكاسير أول هدف له منذ هدفه في شباك أشبيلية خلال نوفمبر الماضي.

وعزز برشلونة صدارته لجدول البطولة، رافعاً رصيده إلى 75 نقطة. وحافظ برشلونة على سجله خالياً من الهزائم في آخر 36 مباراة بالمسابقة.