أمين الدوبلي (أبوظبي)

تنطلق في الساعة الخامسة من مساء اليوم المرحلة الأولى من إجراءات الوزن الرسمية، للجولة الرابعة من بطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام على مدار يومي غد وبعد غد في صالة «آيبيك أرينا» في مدينة زايد الرياضية، بمشاركة 1564 من 54 دولة حول العالم، وتستمر عمليات الوزن لمدة ساعتين بإشراف كامل من لجنة الحكام برئاسة البرازيلي أليكس باز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

وسيخضع لاعبونا مساء اليوم لتلك الإجراءات باعتبارها إلزامية للدخول في منافسات البطولة، وهناك فرصتان إضافيتان للاعبين واللاعبات لإجراء عملية الوزن إحداهما صباح غدٍ لمدة ساعة واحدة، والثانية صباح بعد غدٍ، وتتم هذه الإجراءات في قاعة ملحقة بالصالة الرئيسة التي سوف تستضيف النزالات على 9 أبسطة في آن واحد.

من ناحيته أكد أليكس باز رئيس لجنة الحكام، أن كل الاستعدادات اتُّخذت لبدء المنافسات، وأن 20 حكماً سيديرون النزالات على الأبسطة، فضلاً عن 12 حكماً للطاولات ليصبح العدد الإجمالي 32 حكماً، تم اختيارهم بعناية كبيرة وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والخبرة، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع رسمي لهم في السابعة من مساء أمس بحضور عدد كبير من اللاعبين والمدربين لإطلاعهم على آخر المستجدات في لوائح وقوانين الاتحاد الدولي، والتركيز معهم على اتخاذ عقوبات قاسية للحد من اللعب السلبي بهدف الارتقاء بمستوى المنافسات، لا سيما أن «أبوظبي جراند سلام» أصبحت واحدة من أقوى بطولات العالم، وباتت تحظى بشهرة واسعة، كما أنها أقوى بطولة في العالم تقام بنظام الجولات.

وأضاف: لا يستطيع أحد أن ينكر فضل جولات أبوظبي جراند سلام على اللعبة في الارتقاء بمستوى الحكام أيضاً على مستوى العالم، لأنها أصبحت نافذة مهمة لهم للظهور وإدارة النزالات القوية واكتساب الخبرات بمختلف الجولات، وبناءً عليه فقد أصبح الحكام في مختلف دول العالم يتسابقون للمشاركة فيها، وهو الأمر الذي جعلنا نحرص على اختيار الأفضل والأكفأ، ومن حسن الحظ أن جولات أبوظبي جراند سلام ومنذ انطلاقها في الموسم الماضي حتى اليوم مع اقتراب نهاية النسخة الثانية لم تواجه أي أزمات أو مشاكل تحكيمية، بل بالعكس نالت احترام وتقدير وإشادة الجميع، وتعد واحدة من أهم البطولات التي تسهم في تطوير اللعبة على مستوى العالم.