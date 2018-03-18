بوفون يقود إيطاليا أمام إنجلترا والأرجنتين

ميلانو (رويترز)

انضم الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون لتشكيلة منتخب إيطاليا لخوض مباراتين وديتين الشهر الحالي ليواصل مسيرته الدولية التي بدا أنها انتهت عقب الفشل في بلوغ كأس العالم العام الحالي.

وأكد الحارس البالغ عمره 40 عاماً، الذي شارك في 175 مباراة، اعتزاله دوليا فور التعادل السلبي مع السويد في نوفمبر الماضي، والذي أطاح بإيطاليا خارج البطولة التي تستضيفها روسيا.

لكن بوفون قال بعد ذلك، إنه سيقبل دعوة المدرب المؤقت للمنتخب لويجي دي بياجيو لينضم للتشكيلة التي ستواجه إنجلترا في 23 مارس الحالي، والأرجنتين بعدها بأربعة أيام في مانشستر.

وحافظ المدافع المخضرم جيورجيو كيليني على مكانه في التشكيلة، بينما انضم باتريك كوتروني مهاجم ميلانو وفردريكو كيزا مهاجم فيورنتينا لأول مرة.

ولم ينضم المهاجم ماريو بالوتيلي، الذي لم يلعب لمنتخب بلاده منذ كأس العالم 2014، للتشكيلة رغم تسجيله 22 هدفاً مع نيس الفرنسي في المسابقات كافة هذا الموسم.