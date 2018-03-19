خليل غانم: «الذئاب» يستحق اللوم

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أكد خليل غانم، المحلل الفني أن بني ياس «خدم نفسه»، بالفوز الصعب على مصفوت، في مرحلة الدفاع عن الصدارة، والاقتراب أكثر العبور إلى «المحترفين»، كما أنه نجح في تخطي عقبة مهمة خارج ملعبه، رغم تأخره في النتيجة حتى الدقيقة 77، ما يؤكد القيمة الفنية الكبيرة للاعبيه والخبرة الميدانية أمام فريق متطور يتطلع لاستعادة النتائج الإيجابية مع وليد عبيد مدربه الجديد، بعد تراجعه آخر 3 جولات، قبل مواجهة «السماوي» أمام خورفكان والعروبة ورأس الخيمة.

وأوضح غانم أن الفجيرة حصل على نقطة ثمينة بالتعادل أمام ضيفه مسافي بـ « شق الأنفس» في الدقيقة 100، رغم الجدل والاحتجاج على «الصافرة»، بسبب التمديد 10 دقائق وقتاً بدل ضائع، موضحاً أن المباراة يجب أن تكون درساً قوياً للاعبي «النواخذة» في أهمية احترام طموحات الفرق الأخرى، وعدم التقليل من خطورتها بتقديرات خاطئة لفريق يستحق التقدير، وتقديم أفضل ما يمكن رغم الفارق الكبير في الإمكانات الفنية والمالية، والمدرب الأرجنتيني مارادونا لا يتحمل مسؤولية ما حدث ويجب توجيه اللوم للاعبين على ما حدث.

وأشار إلى أن اتحاد كلباء عبر الذيد بالقدرات الخاصة للاعبيه المواطنين خصوصاً شاهين سرور صاحب الإمكانات الفنية الرائعة، مضيفاً أن «النمور» خيب آمال جماهيره بالمردود غير الجيد، رغم أن المهم حالياً هو تجميع النقاط للوصول إلى المراكز الأولى في سباق المنافسة على الصعود، كما يلاحظ غياب ردة الفعل الإيجابية للاعبيه الأجانب والوصف المناسب لما حدث في اللقاء بأن الذيد أحرج «النمور».

ووصف غانم تفوق الحمرية على رأس الخيمة، بأنه مرحلة استعادة ذاكرة النتائج الإيجابية، للفريق الساعي للابتعاد في المركز الرابع، ودخول المنافسة ضمن فرق الملحق، وذلك إثر تعادله السلبي في الجولة الماضية مع العروبة، وخسارته في الجولة قبل الماضية من خورفكان، موضحاً أن الفوز يمنحه دافعاً قوياً في المرحلة الصعبة التي تعتمد مبدأ حصد النقاط فقط، قبل التفكير في الأداء، بينما يجب ألا تمثل الخسارة أي تأثير سلبي في معنويات «الخيماوي»، بعد صحوته على حساب مصفوت بهدف، لكونه في المركز قبل الأخير، بفارق ضئيل عن العربي صاحب المركز الأخير.

وأرجع غانم التعادل السلبي بين العروبة وخورفكان إلى الحذر الذي سيطر على الفريقين، خصوصاً في الشوط الأول، بسبب الخوف من الخسارة، قبل أن تبدو الأمور في وضع أفضل في الشوط الثاني، بالجرأة الهجومية التي وضعت المواجهة أمام احتمالات عدة، مضيفاً أن خورفكان الأفضل في الشوط الثاني بالضغط على مرمى العروبة، وفي النهاية فإن النتيجة عادلة بينهما.

وتوقع غانم ارتفاع مستوى المنافسة في الجولات المقبلة؛ لأن الفرق تسعى لحسم الأمور وتجميع النقاط لضمان الابتعاد عن الحسابات المعقدة، خصوصاً على مستوى المراكز الأولى، في حين أن بني ياس اقترب كثيراً من استعادة موقعه في «المحترفين» ليترك المنافسة على المراكز من الثاني إلى الرابع أمام احتمالات عدة.