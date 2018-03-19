غموض مصير عودة «المنسحبين الثلاثة»!

رأس الخيمة (الاتحاد)

يكتنف الغموض مصير الأندية المنسحبة من دوري «الهواة»، وهي الرمس والتعاون والجزيرة الحمراء، وإمكانية عودتها للمشاركة مجدداً في الموسم المقبل.

وقال المقدم فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة الرمس، إن عودة الفريق «قيد الدراسة»، بما يحقق تطلعات أبناء الرمس، مشيراً إلى أن فريق كرة القدم هو واجهة النادي، ويحتم عليهم وضع جميع الاحتمالات ودراسة الأمر من كل جوانبه، لضمان المنافسة على أفضل النتائج.

وأضاف: ندرك جيداً أن عشاق الرمس يتطلعون إلى رؤية الفريق في الدوري مثل بقية الفرق الأخرى، والإدارة تدرك أهمية الخطوة، ولكن مع أهمية وضع التدابير التي تعزز مكانة الرمس، حتى لا تمثل العودة مجرد قرار فقط، لأن النادي بتاريخه العريق، يجب أن تكون له بصمة إيجابية، بالثقة في لاعبيه الذين يعول عليهم، لعكس الصورة المشرفة في «الهواة».

ولم يستبعد عبدالله حسن حماد الشحي، رئيس مجلس إدارة التعاون إمكانية عودة الفريق للمشاركة في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن القرار على علاقة ببعض التفاصيل التي يقوم المجلس بدراستها حالياً تمهيداً للوصول إلى القرار المناسب الذي يلبي طموحات النادي.

وقال: لا نخفي نية المشاركة، إلا أن هناك بعض الأمور يجب أخذها في الاعتبار، ومرتبطة بتوافر الظروف المناسبة لنجاح العودة، والأمر يخضع لمزيد من الدراسة حتى يحقق قرار العودة التطلعات.

وأوضح إبراهيم عبداللطيف الزعابي، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة، نائب رئيس اللجنة الرياضية في الجزيرة الحمراء، أن اجتماع مجلس الإدارة أمس الأول قرر إرجاء الإعلان عن مصير المشاركة في دوري الأولى إلى وقت لاحق، لضمان العودة القوية في الموسم الجديد، وتحقيق جميع المعايير الداعمة للنجاح، وقال: مجلس الإدارة يسعى لأفضل المخرجات الإيجابية في حال المشاركة في «الهواة»، بعد تقييم تجربة الأندية التي عادت عملياً في الموسمين الماضي والحالي، بما يعزز مكانة النادي، ويدعم نجاحه الحالي على صعيد المراحل السنية التي تعكس المستقبل المشرف للنادي في السنوات المقبلة.