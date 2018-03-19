ابن ثعلوب: الدوري لا يزال في الملعب وثقتنا كبيرة باللاعبين

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بانفراد «الزعيم» بصدارة دوري الخليج العربي، مع ختام «الجولة 19»، إثر فوزه المستحق على الجزيرة 3-2 في «قمة الإثارة»، وانتزاع ثلاث نقاط غالية، رافعاً رصيده إلى 44 نقطة، وثقتنا بلا حدود في اللاعبين لحصد «اللقب 13»، بعدما أمتعوا واستمتعوا أمام الجماهير العيناوية الوفية التي تمثل «كلمة السر» في النتائج الإيجابية التي قادته إلى هذه المرحلة المهمة على لائحة الترتيب في الدوري، مؤكداً أن الجولات المتبقية تحتاج إلى مضاعفة الجهد لأن الدرع لا يزال في الملعب، حتى يبلغ العين منصة التتويج الذهبية، وهو يحارب في جبهات عدة محلياً وآسيوياً بشخصية البطل المعروفة عن «الزعيم» صاحب الأداء الرفيع والاستماتة القوية في كل المباريات.

وأشار محمد بن ثعلوب إلى أن الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين نجح في قيادة «البنفسج» إلى الانتصار المهم على حساب الجزيرة، كما أن بصمته الفنية واضحة على «الزعيم»، رغم الظروف التي رافقت الفريق خلال مشواره، بسبب «لعنة الإصابات» والإيقافات والإرهاق، ومع ذلك فإن الفريق يمضي إلى بر الأمان، واقترب كثيراً من اللقب التاريخي، والذي يمثل ترجمة لجهود اللاعبين المخلصين الذين دافعوا بكل جسارة واقتدار عن شعار فريقهم العريق الذي يتطلع إلى «اليوبيل الذهبي»، متزامناً مع عام القائد المؤسس زايد الخير، طيب الله ثراه.

وأشاد ابن ثعلوب، بالمجهود الكبير والأداء المميز للاعبي العين على مدار سباق الدوري، وأوضح في الوقت نفسه أن ردة الفعل الإيجابية من اللاعبين والرغبة في تقديم المردود الأفضل واستشعارهم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كانت حافزاً قوياً للخروج بالنتائج الإيجابية والدفاع عن صدارة الدوري رغم ظروف الإجهاد وتعدد المشاركات على المستويين المحلي والقاري.

وأضاف: القيمة الفنية العالية للاعبي العين ظهرت في المباريات الحاسمة، والتي برهنت على قوة شخصية الفريق واستحقاقه الصدارة الحالية، في الطريق نحو معانقة الدرع، ليكون خير تتويج لجهود الفريق بأكمله، ضمن منظومة العمل الجماعي، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود من اللاعبين لتأكيد الأفضلية الكبيرة التي بدا عليها الفريق في المرحلة الماضية، ومتابعة الأداء القوي الذي يمثل التطلعات المرجوة، خصوصاً أن الدوري أمام المراحل الحاسمة لحسم اللقب.

وقال ابن ثعلوب: إذا كانت هناك من كلمة، فهي إشادة بجماهير «أمة نادي العين» على وجه الخصوص، والذين كانوا في الموعد بتواجدهم الرائع الذي عكس الكثير من معاني الوفاء، ترجمة لمبادرات الوفاء المجتمعي التي تميز بها عشاق «الزعيم»، وهم يساندون فريقهم الذي قبض على الصدارة بكل جدارة واقتدار، وذلك ليس غريباً على «الأمة العيناوية» التي كانت وستظل الشريك الاستراتيجي في جميع الإنجازات المحلية والإقليمية لـ «البنفسج المفرح»، على أمل أن تتواصل المؤازرة التي تسهم في مضاعفة الجهد من رجال العين الذين كانوا بحجم التحدي في كل المباريات الماضية على مستوى الدوري ودوري أبطال آسيا.

ولفت محمد بن ثعلوب إلى أن الحضور الجماهيري لأنصار «الزعيم» لم يقتصر على المباريات في استاد هزاع بن زايد فقط، وذلك بدليل التواجد الجماهيري المقدر في مباراة الجزيرة أمس الأول، على غرار مشاهد الوفاء التي تجسدها هذه الجماهير من خلال الحرص على مساندة الفريق في كل الملاعب داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: جمهور العين حالة استثنائية، وهو يبرهن على أفضليته وتميزه في كل مباراة، من خلال الدعم والمؤازرة، وحتى المبادرات المتنوعة في أغلب المباريات، والتي صارت سمة مميزة لـ «الأمة العيناوية»، والتقدير لهذا الوفاء الكبير، من خلال النتائج الإيجابية التي ترسم السعادة على كل الوجوه المخلصة والعاشقة لـ «الزعيم» العيناوي صاحب البطولات المحلية والخارجية في تاريخ الكرة الإماراتية.