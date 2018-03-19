«الملك» يقتحم «النصف الأقوى» بـ «هدف صالح»

معتصم عبدالله (دبي)

«واثق الخطوة يمشي ملكاً»، كلمات تلخص مشوار الشارقة، تحت قيادة مدربه العنبري وبرهنت «ثقة الخطوة» على تميز «الملك» خلال النصف الثاني من مشوار دوري الخليج العربي، حينما نجح أمس الأول في تحقيق فوزه السابع في الدوري على حساب ضيفه عجمان ضمن «الجولة 19».

وعبر الشارقة بفضل فوزه على «البرتقالي» إلى أندية «النصف الأقوى» لدورينا بارتقائه إلى المركز السادس برصيد 26 نقطة، وأنصف هدف المباراة الوحيد، والذي كفل للشارقة المحافظة على سجله خالياً من الخسارة، في أربع مباريات على التوالي، مجهودات الظهير الأيسر المتألق الحسن صالح، والذي يعد أكثر لاعبي فريقه مشاركة خلال الموسم الحالي ب1620 دقيقة، في 18 مباراة، حيث غاب عن مواجهة وحيدة لفريقه أمام دبا الفجيرة في «الجولة 11»، بداعي الإيقاف، بعد نيله الإنذار الثالث، قبل أن يحتفل بهدفه الأول بقميص «الملك»، والأول في دوري «المحترفين» في مباراة أمس الأول أمام عجمان ضمن «الجولة 19».

وعلق الحسن صالح على طريقة احتفاله الخاصة، وقال: هدفي الأول مع الشارقة يمثل ذكرى خاصة لدي، وتعمدت الاحتفال بطريقة مختلفة، عندما قام بالقفز والدوران في الهواء، معبراً عن سعادته بفوز فريقه، والذي تزامن أيضاً مع اختياره ضمن قائمة المنتخب الأول الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس ملك تايلاند الودية الدولية.

وعززت نتيجة الفوز على عجمان، والتي أكدت علو كعب الشارقة في المواجهات المباشرة بين الفريقين على مستوى الدوري إجمالاً والموسم الحالي تحديداً، من طموحات «الملك» في إنهاء الموسم في مركز متقدم، علاوة على امتلاك الفريق فرصة المنافسة على لقب كأس رئيس الدولة، وهو ما دفع عبد العزيز محمد مدير الفريق للتأكيد على أن «الملك» يخطط للعب خارجياً على مستوى دوري أبطال آسيا أو المشاركة الخليجية في بطولة الأندية، عطفاً على النتائج الإيجابية الأخيرة للفريق.

ووصف عزوز الفوز على «البرتقالي» بالنتيجة المهمة والخطوة الإيجابية في مشوار الفريق، وقال: المشاركات الخارجية في الموسم الجديد أصبحت خياراً متاحاً، بعد تقدم الفريق في مشوار البطولة، ونتطلع إلى الاستمرار على ذات المنوال في الجولات الثلاث المتبقية، لافتاً إلى الدور الكبير لإدارة النادي برئاسة اللواء سالم عبيد الشامسي، وكذلك شركة كرة القدم برئاسة عبد الله العجلة، قاما بدور كبير في تهيئة الأجواء والبيئة الملائمة للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق للقيام بدورهم على أكمل وجه.