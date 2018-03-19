الظفرة يكسب النصر في ذهاب نهائي دوري الصالات

دبي (الاتحاد)

حقق الظفرة فوزاً مثيراً على ضيفه النصر 6 - 5 في ذهاب نهائي «البلاي أوف» لدوري كرة قدم الصالات، عندما سجل هدف التفوق في آخر 55 ثانية، ويقام لقاء الإياب والتتويج في الساعة السابعة والنصف مساء غد، على ملعب صالة راشد بن حمدان.

تقدم الظفرة بهدفي صبري جميل، وعاد النصر عن طريق رودريجو ومحمد عبيد، وفي الشوط الثاني، تقدم الظفرة بهدف محمد عبدالله فدعق، ويرد عليه أحمد خليل بالتعادل 3-3، ويتقدم النصر للمرة الأولى بهدفين سريعين لرودريجو 4-3، وأتبعه بالهدف الخامس، إلا أن الظفرة يسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق عبدالكريم جميل وباسورا «هدفين».