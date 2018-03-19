«لقاء المكاشفة» بين بالهول وجماهير الوصل

دبي (الاتحاد)

التقى راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل ظهر أمس، مجموعة من مشجعي ومحبي «الإمبراطور» بمقر النادي في زعبيل، بناء على الدعوة التي وجهها النادي لجمهور الفريق أمس الأول، في أعقاب الخسارة أمام الظفرة 1-2 ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي، وقبل المواجهة المرتقبة للفريق أمام ضيفه شباب الأهلي دبي الخميس المقبل، على ملعب زعبيل، في إياب نصف نهائي كأس الخليج العربي.

جاء الاجتماع الذي أقيم من دون حضور وسائل الإعلام، بداعي الاستماع لملاحظات الجمهور حول الفريق والأداء العام، حيث جرت خلاله مكاشفة الحضور والرد على الاستفسارات بشأن مشوار الفريق الأول، والتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمواطنين على مدار فترة عمل مجلس الإدارة.

ويعول الوصل الذي تراجع إلى المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي بعد صدارة الشتاء منتصف الموسم الحالي، علاوة على خروجه المبكر من دوري أبطال آسيا قبل جولتين على ختام الدور الأول، في ظل الإصابات والغيابات التي طاردت عدداً من لاعبيه الأساسين، على كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، من أجل نهاية جيدة للموسم الحالي، بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثاني للدوري، ليعود إلى واجهة المشاركة القارية بعد غياب 10 سنوات.

من جهته، حرص الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق الأول على متابعة رديف الوصل أمام الظفرة في دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حيث شهدت المباراة مشاركة ثنائي الفريق الأول الحارس حميد عبد الله، والمدافع عبدالرحمن علي، وذلك في إطار التحضير لمباراة شباب الأهلي، والتي يفتقد فيها الفريق لجهود الثنائي علي سالمين وسالم العزيزي لانضمامهما إلى المنتخب الأول.