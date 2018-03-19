«المحترفين» تنظم دورة «الرخصة A»

أبوظبي (الاتحاد)
تنظم لجنة دوري المحترفين، بالتعاون مع أكاديمية اتحاد الكرة، دورة «الرخصة A» في التسويق الرياضي من 18 إلى 28 مارس الجاري بمقر الاتحاد، بمشاركة موظفي التسويق بالأندية المحترفة.
وتعتبر الدورة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية من دورة التسويق الرياضي اللتين تم تنظيمهما في وقت سابق، في إطار مساعي لجنة دوري المحترفين الهادفة إلى تأهيل العاملين بالأندية المحترفة في مختلف المجالات، والعمل على تطوير قدراتهم ليتمكنوا من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل.
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وسيكون الدارس عقب نهاية الدورة قادراً على وصف مكونات المزيج التسويقي، فهم الحاجة إلى البحوث في مجال التسويق الرياضي، مناقشة كيفية استخدام العلامات التجارية في تسويق المنتجات الرياضية، فهم القوى التي تشكل السوق الرياضي العالمي، ومعرفة دور استراتيجيات التسويق الرياضي والاستراتيجية الشاملة للعمل الرياضي، ووضع خطة التسويق الرياضي.