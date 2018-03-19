عبدالعزيز محمد: لن نستأنف قرار طرد فاندر

علي معالي (دبي)

أكد عبدالعزيز محمد مدير فريق الشارقة، أنه لن يتم تقديم استئناف بشأن قرار حكم مباراة «الملك» أمام عجمان بطرد البرازيلي فاندر فييرا، وقال: الأوزبكي شوكوروف ينضم إلى منتخب بلاده قبل خوضه مباراتين وديتين أمام السنغال والمغرب 23 و28 مارس أمام السنغال والمغرب، حيث تقام المباراتان في المغرب، على أن يعود بعدها إلى «الملك».

وأشار إلى حصول اللاعبين على راحة 48 ساعة راحة، على أن يعود إلى التدريبات غداً، استعداداً للمرحلة المقبلة، في غياب عدد من لاعبيه الدوليين، وهم الحسن صالح، وسيف راشد لانضمامهما للمنتخب الوطني، إضافة إلى شوكوروف.