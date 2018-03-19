اتحاد الكرة يحتفي بحكام «مونديال روسيا»

دبي (الاتحاد)

احتفت لجنة وإدارة الحكام باتحاد كرة القدم بقضاة الملاعب المشاركين في الدورة الأولى للحكام المرشحين لكأس العالم «روسيا 2018»، بإقامة مأدبة عشاء في أحد المراكب البحرية بقرية البوم في دبي.

وشارك جميع الحكام والفنيون والإداريين في الدورة الأولى التي ينظمها ويستضيفها اتحاد الكرة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الدولي، من 12 إلى 16 مارس الجاري، بمشاركة 69 حكم ساحة وحكم مساعد وحكم الفيديو من قارات آسيا وأميركا وأوقيانوسيا، وأشرف عليهم ودربهم 37 خبيراً ومدرباً من أفضل الكوادر الفنية والتدريبية العالمية.

شهد مأدبة العشاء، إبراهيم لعماش نائب رئيس لجنة الحكام، وماسيمو بوساكا مدير إدارة الحكام في الاتحاد الدولي، وأحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، والمدربين والمحاضرين المشاركين في الدورة، إضافة إلى موظفي إدارة الحكام في اتحاد الكرة.

وقال أحمد يعقوب، إنهم سعداء بوجود نخبة حكام كرة القدم بالعالم في دولتنا الحبيبة، وفخورون بتنظيم الدورة التدريبية المهمة بالتعاون والتنسيق مع «الفيفا»، حيث تعتبر الدورة والتي تنظم على مرحلتين من أكبر الدورات التدريبية لـ «قضاة الملاعب» المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم، وضمت نخبة حكام الساحة، والحكام المساعدين، وحكام تقنية الفيديو والتي يشهد المونديال التطبيق الرسمي لها، إضافة إلى 37 خبيراً ومدرباً يتقدمهم الإيطالي كولينا رئيس لجنتي الحكام في الاتحادين الدولي والأوروبي.

وأضاف: نظمت لجنة وإدارة الحكام حفل العشاء للمشاركين في الدورة الأولى، حيث كانت الأجواء رائعة وإيجابية ومتنفس للمشاركين في الدورة بعد خمسة أيام من التدريبات والاختبارات والمحاضرات النظرية المكثفة، والتي تفانى فيها الحكام جميعا لتقديم أفضل ما لديهم.

وأشاد مدير إدارة الحكام، بالمستوى الطيب والمتميز الذي ظهر عليه طاقمنا التحكيمي الدولي بقيادة محمد عبد الله حسن، والحكمين الدوليين المساعدين محمد أحمد يوسف، وحسن المهري، واجتيازهم الدورة المهمة بنجاح وتميز، معبراً عن تمنياته برؤية الطاقم في مونديال روسيا؛ لأنه جدير بالوجود في أكبر محفل كروي عالمي.

وتنطلق صباح اليوم الدورة الثانية للحكام وتستمر حتى 23 مارس الجاري، ويشارك فيها 57 حكم ساحة وحكم مساعد وحكم فيديو من قارتي أفريقيا وأوروبا.