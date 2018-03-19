لودوفيتش مدرباً لـ «أبيض الشباب»

معتصم عبدالله (دبي)

أكمل اتحاد الكرة اتفاقه مع الفرنسي لودوفيتش باتيلي، لتولي مهمة تدريب منتخب الشباب لكرة القدم، والذي يستعد لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً في إندونيسيا خلال أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن التعاقد مع المدرب الجديد اليوم، بالتزامن مع التجمع الداخلي لـ «الأبيض» بمقر اتحاد الكرة في دبي اليوم، والذي يخوض خلاله بطولة ودية دولية يلعب فيها أمام السعودية وتايلاند وأرمينيا.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق توصله إلى اتفاق مع مدرب تشيكي لقيادة «الأبيض» خلفاً للصربي ليوبنيكو درولفيتش الذي اعتذر عن عدم إكمال مشواره مع المنتخب، بعد التصفيات التي أقيمت قرغيزستان في نوفمبر الماضي، قبل أن تتجه البوصلة للفرنسي لودوفيتش باتيلي «54 عاماً»، حيث سبق للأخير قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة أمم أوروبا تحت 19 عاماً 2015- 2016 بالفوز على إيطاليا في النهائي 4- صفر.

ولعب لودوفيتش سابقاً حارساً في لينس قبل اعتزاله موسم 1992- 1993، ليتحول بعدها إلى مجال التدريب بعدد من الأندية، وصولاً إلى منتخب فرنسا تحت 20 عاماً موسم 203- 2014، ومنتخب الشباب تحت 18 عاماً موسم 2014- 2015، قبل التعاقد مع اتحاد الكرة لتولي مهمة «أبيض الشباب»، حيث دشن المدرب الجديد مهامه بصورة رسمية، وقبل التوقيع النهائي، من خلال التواجد أمس في مدرجات ملعب زعبيل بنادي الوصل لمتابعة مباراة «الإمبراطور» وضيفه الظفرة ضمن «الجولة 19» لدوري الخليج العربي للرديف، بجانب وكيل أعماله المغربي مولاي الطيب الأدريسي.

ويدخل منتخبنا الوطني أجواء معسكر البطولة، بالحصة التدريبية الأولى على ملاعب اتحاد الكرة، في الساعة السادسة مساء اليوم، حيث ستكون تدريباته في الفترة المسائية، على مدار الأيام الأربعة التي تسبق أولى مبارياته في البطولة، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، بالمباراة الافتتاحية التي تجمع الأخضر السعودي مع تايلاند، تليها مباراة «الأبيض الشاب» مع أرمينيا، على أن تقام مباريات الجولة الثانية يوم 25 مارس، ويقابل فيها منتخبنا الوطني تايلاند في المباراة الأولى، تليها مباراة المنتخب السعودي وأرمينيا.

أما عن مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة للبطولة يوم 27 مارس، فيلتقي تايلاند مع أرمينيا في المباراة الأولى، بينما تكون مواجهة «الأبيض الشاب» مع شقيقه السعودي في اليوم ذاته مسك الختام، وتقام المباراة الأولى لكل جولة الساعة الرابعة والربع عصراً، في حين تقام المباراة الثانية في الساعة السابعة والربع مساءً.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني للبطولة 24 لاعباً هم: رائد رضا، خلفان حسن، عيد خميس «شباب الأهلي دبي»، عبيد رائد «عجمان»، راشد سالم، عمر سعيد «حتا»، سيف عبدالرزاق، سلطان سعيد «الشارقة»، يعقوب يوسف، محمد عبدالرزاق «الإمارات»، سهيل عبدالله، سيف سعيد، فارس خليل، علي صالح، عبدالرحمن صالح «الوصل»، سالم خيري، يوسف أحمد، أحمد فوزي «الجزيرة»، فهد باروت، عمر ذياب «اتحاد كلباء»، طحنون الزعابي، فهد محمد «الوحدة»، حمدان محمد «دبا الحصن»، سعود عبدالرحمن «العين».

يذكر أن التجمع هو الثاني لـ «الأبيض الشاب»، حيث سبق له الدخول في معسكر داخلي من 3 إلى 8 مارس، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام المغرب.