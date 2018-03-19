فخور بكتابة النص وتفاعل الحضور

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب أحمد الغفلي، الشاعر الإماراتي، عن اعتزازه الكبير بكتابة نص حفل افتتاح دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، وهو الاختيار الذي غمره بالسعادة والفخر الكبيرين.

ويعتبر الغفلي أحد الأدباء والإعلاميين الإماراتيين المعروفين، كما أنه أحد أصحاب الهمم الذين حققوا نجاحات كبيرة في سماء الشعر، وأكد أن الإمارات كانت - ولا تزال وستبقى - سباقة دائماً ورائدة في شتى المجالات، وبالأخص فيما يتعلق برعاية أصحاب الهمم وتحقيق الريادة على هذا الصعيد مضيفاً: «فخور كإماراتي وكوني أحد أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية بهذا الحدث الذي يعني لي الكثير، بوصفه حدثاً إقليمياً يسبق «ألعاب 2019».

وقال الغفلي عن أغنية حفل الافتتاح: «بداية أوجه شكري وتقديري إلى اللجنة المنظمة العليا برئاسة معالي محمد عبدالله الجنيبي وكل فريق العمل على ثقتهم بي وقدراتي بأن أكلف بكتابة أغنية حفل الافتتاح، وإيمانهم بأن أحمد الغفلي يمثل هذه الفئة وقريب، ويمتلك القدرة على إيصال الرسالة المنشودة إلى المجتمع والعالم ككل بأن الإمارات هي واحة السلام والإخاء والمحبة والقلب الواحد». وأضاف: وفقت في كتابة هذا النص الذي قام بتلحينه الفنان فايز السعيد، وأداه حمد العامري، فيما تولى توزيعه المايسترو وليد فايد، أشكر جميع من قام بإنجاح هذا العمل، ومن نالهم التعب الشديد لكي يصل نص الأغنية إلى العالم أجمع، وكي نؤكد من خلاله للعالم أن الإمارات بشبابها قادرة على قهر المستحيل وصناعة التميز».