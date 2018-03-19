«متلازمة داون» تشيد بحفل الافتتاح المميز

دبي (الاتحاد)

أشادت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية متلازمة داون، بالاحتفال المميز الذي شهدته أبوظبي أمس الأول في انطلاق فعاليات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وقالت جعرور: تأتي مشاركة أبطالنا أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون في هذا الحدث العالمي ليثبتوا مقدرتهم على التحدي والإنجاز ففي كل يوم يحققون إنجازات كبيرة ليس على الصعيد الرياضي فحسب بل على المستويات كافة.

وأضافت: نؤمن بأن مصدر إلهامهم وإنجازهم وقدرتهم على

تخطي الصعاب لم يأت من فراغ، بل هو المحصلة الحقيقية لقيادة ترسم بدقة بالغة نهجاً يستشرف مستقبلهم وسياسات ريادية تشمل كل ما يحتاجونه من بيئة مؤهلة ودعم حقيقي على كافة الأصعدة.

من جانبها، قالت نوال الحاج ناصر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن ما تقدمه الإمارات لأصحاب الهمم مصدر فخر واعتزاز يعكس إيمان القيادة بدورهم الفاعل في المجتمع، ويجعلنا جميعاً أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق ثمار الغرس الذي زرعه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت حرص الجمعية على تقديم المناخ الملائم والدعم الكامل لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون من خلال تطوير البرامج والأنشطة الرياضية الملائمة لهم وإبراز قدراتهم وتنظيم البطولات المستدامة وتعزيز التواصل مع كافة الأندية والمراكز في الدولة.