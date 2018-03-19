نحن والطموحات أهل المجد والقمة

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

جسدت أغنية «أرض التحدي»، حالة فريدة عاشها الجميع في أرض المعارض خلال افتتاح دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في أبوظبي، تفاعل الجميع مع الكلمات واللحن والأداء التي دخلت القلوب دون استئذان.. كانت الكلمات معبرة جداً، والتفاعل من قبل أصحاب الهمم أضفى مزيداً من الألق في مسرح أرض المعارض، وشكلت الأغنية بكلماتها الراقية ولحنها الفريد الوجدان في عرس الأولمبياد الخاص.

وعاش الفنان حمد العامري سعادة غامرة بعد أن أدى أغنية «أرض التحدي» في حفل الافتتاح، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واصفاً مشاركته بالفخر ووسام على صدره، خصوصاً أنه غنى رفقة أصحاب الهمم، وسط تفاعل وحماس كبيرين من قبلهم.

وأكد العامري أنه لا يتردد لحظة في المشاركة بالمناسبات الإنسانية والمبادرات الخيرية، وقال: بمجرد أن عرض علي الملحن فايز السعيد فكرة الأغنية وافقت على الفور، خصوصاً أنني أحرص على التواجد بصفة مستمرة في مثل هذه المناسبات التي تدعم أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: «كما تشرفت بأن أغني كلمات الشاعر أحمد الغفلي الذي يعتبر من أصحاب الهمم، حيث قدم نصاً مميزاً لامس قلوب الحضور والمستمعين خلال الحفل»، موضحاً أن شعوره كان لا يوصف عندما شدا مقطع: «نحن التحدي ونحن العزم والهمة، نحن الطموحات وأهل المجد والقمة.

وشدد العامري على ضرورة ترسيخ الإبداع والفن في خدمة المجتمع والإنسانية، وقال: شعور لا يوصف عندما تعم البهجة والبسمة على شفاه أصحاب الهمم، وأصحاب الإرادة ومتحدي الإعاقة، أو تدعم بإبداعك وفنك مبادرة مجتمعية ما، فهذا الأمر من واجب كل فنان.

وحملت أغنية «أرض التحدي» التي جاء في مطلعها «يا مرحبا بإلي لفانا في بلد زايد» العديد من المضامين المهمة التي تركزت على الإمارات الدولة التي تمد يدها إلى جميع أنحاء العالم محتضنة إياه في العديد من المناسبات، كما شددت الأغنية كذلك على أبوظبي كعنوان للتحدي والعزم في مقطع «نحنا التحدي ونحنا العزم والهمة.. نحن الطموحات وأهل المجد والقمة»، إلى جانب العديد من المضامين الأخرى العميقة التي أكد من خلالها الشاعر أحمد الغفلي على أن أبوظبي ملتقى للسلام في مقطع «في أبوظبي كلنا في عالم واحد باسم السلام التقينا والأمل واحد»، إلى جانب الاعتداد بالنفس في المقطع الذي يقول «نحنا السعادة ونحنا الود والطيبة ونحنا التفاؤل ونحن الحب والهيبة» إلى جانب المقطع الذي جاء فيه «الخير منا وكل الناس تدري به ما نفتكر بالصعايب طول ما نحاتي».