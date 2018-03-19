«عيال التاجر» ثنائي يعشق الذهب

أسامة أحمد (دبي)

عطاء الأم لصناعة بطلين لمنتخب الإرادة.. قصة ملهمة جسدتها صالحة الريسي والدة لاعبي منتخبنا للأولمبياد الخاص عبدالله التاجر بطل السباحة، والفارس محمد التاجر، حيث ظلت تقف معهما من المدارس إلى منصات التتويج بمرافقتهما خلال البطولات العالمية، لتشد من أزرهما وتلهب حماسهما وتفجر طاقاتهما الكامنة في المضامير والمسابح، من أجل رسم صورة طيبة عن رياضة الإعاقة الذهنية في المحافل القارية والدولية، وبدعم الأسرة تخطى البطلان الصعاب ونجحا في تحقيق المراد بعزيمة وإصرار كبيرين.

فتحت والدة البطلين «عيال التاجر» قلبها لـ «الاتحاد»، موجهةً في بداية حديثها الشكر إلى القيادة الرشيدة التي ظلت توفر مقومات النجاح لهذه الفئة من أجل الإبداع ورسم صورة طيبة عن رياضة الإعاقة الذهنية في جميع المحافل القارية والدولية.

وقالت: «تقديم ابني محمد حفل مراسم توقيع استضافة أبوظبي للألعاب العالمية الصيفية 2019 كعريف للحفل باللغة الإنجليزية، ومشاركته مساء أمس الأول في تقديم فقرات حفل النسخة التاسعة للألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص باللغة الانجليزية أيضاً، فخر أحاط الأسرة من كل جانب».

وأشارت «أم البطلين» إلى أن مراسم توقيع أبوظبي استضافة الألعاب العالمية الصيفية 2019 لن تسقط من ذاكرتها، وسيظل هذا المشهد عالقاً بذهنها، خصوصاً في حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي ظل يدعم «أصحاب الهمم» ويقف بجانبهم من أجل تفجير إبداعاتهم على الصعد كافة، ليكرر ابنها المشهد أمس الأول، في حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعدد من الشيوخ والقيادات الرياضية المحلية والعالمية، جعلها تقول بالفم المليان: شكراً قيادتنا الرشيدة، شكراً ابني محمد.