طلال الهاشمي: الألعاب الإقليمية عيد وفاء لـ «فئة مميزة»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

عبر طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، رئيس اللجنة الفنية، عن رضاه للنتائج التي حققتها بعثة الإمارات أمس، في مختلف الألعاب، مشيراً إلى أن الفرحة بتنظيم هذا الحدث يجب ألا تتوقف على النتائج فحسب، بل يجب أن تمتد للشعور بالراحة النفسية عند رؤية الابتسامة على وجوه هذه الفئة المهمة من المجتمع، لا سيما أن شعار أبوظبي في استضافة الألعاب الإقليمية أن «الكل فائز». وقال الهاشمي: بدأنا الدورة في أول يوم من المنافسات بتحقيق نتائج جيدة في ألعاب القوى بحصد 5 ميداليات قابلة للزيادة، وفي التزلج حققنا 3 ميداليات في الساعات الأولى، وفي الدراجات فزنا بفضية، ومتفائلون بتحقيق المزيد على مدار أيام المنافسات في البطولة، ودون شك الميداليات التي تحققت في اليوم الأول مؤشر على نجاح برامج الإعداد للبطولة، خصوصاً في المعسكر الأخير الذي أقيم بمدينة العين، ما كان له الأثر الأكبر أيضاً على ظهور فرق الوفد بشكل مميز في الملاعب والساحات والميادين، كما أنه لا توجد أي أخطاء فردية منهم.

وتحدث عن حفل الافتتاح قائلاً: «كان رائعاً بتشريف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وكل الوفود عبرت لي عن انبهارها به، وفي رأيي أن دخول وفد الإمارات أثناء طابور العرض، وحصوله على أعلى نسبة من التصفيق والتحية، كان له أثر كبير على اللاعبين واللاعبات، حيث إنه منحهم دافعاً معنوياً كبيراً».

وقال: «سعدنا أمس بزيارة معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وعلى اهتمامها الكبير بالبعثات ومتابعتها للدورة، وحرصها على الوجود بين اللاعبات في منافسات التزلج، وكرة السلة للسيدات، والتحدث مع اللاعبات، وحضور جانب كبير من المنافسات، فضلاً عن مشاركتها في برنامج الرياضيين الصحي، وبشكل عام فقد وجدنا مؤشرات الرضا والسعادة على أوجه الجميع من كل الوفود عن حفل الافتتاح، وملاعب وصالات المنافسات».

وأضاف: «نعمل على مدار الساعة ليس لخدمة وفد الإمارات وحده في هذه الدورة، ونعتبر أنفسنا في عيد الوفاء لهذه الفئة المميزة من فئات المجتمع، وكلنا في خدمتهم جميعاً، من أجل توصيل الرسالة التي تعلمناها من المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائد والمؤسس، وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، راعي الرياضة والرياضيين».

من ناحيته، أكد إبراهيم سالم الحمادي، مساعد رئيس الوفد الإماراتي، أن الإنجازات التي حققها الوفد الإماراتي في اليوم الأول تدعو إلى التفاؤل، وأن المنافسات كانت قوية، حيث يقول الخبراء وكل من شارك في الدورات السابقة إن المستويات الفنية في هذه المنافسات أعلى بكثير، وإن الخبرات التراكمية تنعكس على أداء المشاركين بطولةً بعد بطولةٍ، مشيراً إلى أنه وكل الموجودين مع الوفد الإماراتي مهمتهم توفير كل وسائل الراحة للفرق كافة وكل اللاعبين، سواء في التدريبات أو أماكن الإقامة أو في التنقلات للمشاركة في المنافسات المختلفة، وأن كل الأمور تسير بشكل جيد، في ظل العمل الاحترافي من اللجنة المنظمة.