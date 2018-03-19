شعلة الخير والإنسانية متّقدة

أبوظبي (وام)

قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن الإمارات تؤكد وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، دعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، سعياً إلى تحقيق القيم النبيلة التي أرساها الأب المؤسس، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم أصحاب الهمم، مؤمناً بقدراتهم وإمكاناتهم في البناء والنهضة، مشدداً على أهمية توفير الإمكانات اللازمة كافة لتحفيز طاقاتهم الإيجابية، وابتكاراتهم الخلاّقة، التي تحتاج تمكينهم، وتوفير بيئة عمل ملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وتحقيقاً لأهداف «رؤية الإمارات 2021» بإدماجهم في العملية التنموية المستدامة.

وأضافت في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «أصحاب الهمم شركاء في مسيرة التنمية والريادة» أن الافتتاح الرسمي لمنافسات «دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يأتي تأكيداً على أن أصحاب الهمم شركاء في مسيرة التنمية، وفاعلون حقيقيون في الريادة والتميز والعطاء للوطن، موجهين رسالة للعالم أجمع، بأن الإمارات هي وطن التسامح والسلام، ساعين إلى ترسيخ القيم والثقافة التي تنطلق منها الدولة في تعزيز صورتها الحضارية بالتعايش مع مختلف الجنسيات، وتقديم الخير للبشر كافة في شتى بقاع الأرض.

وأكدت أن الاهتمام الذي توليه الإمارات بتنظيم أنشطة متعددة الأشكال والمجالات، وتمسّ صميم وإمكانات وقدرات جميع الفئات الاجتماعية، وتحديداً فئة أصحاب الهمم، إنما يعبّر عن الثقة الدولية بإمكانات وقيم الدولة، المادية والبشرية، نظراً لتوافر أفضل المرافق التي تلبي حاجات اللاعبين، على اختلاف حاجاتهم واهتماماتهم بأعلى مستوى من الجاهزية، وبما يواكب المعايير الدولية بهذا الخصوص، وإصرار القيادة الحكيمة على استضافة أكبر حدث إنساني ورياضي يقام للمرة الأولى في تاريخ المنطقة، لهو خير دليل على بقاء شعلة الخير والإنسانية والأمل والمحبة متّقدة ومنيرة، تزامنت مع «عام زايد»، الذي أخذت فيه الدولة على عاتقها العمل بشكل وثيق، لإحداث التغيير الجذري والإيجابي في حياة أصحاب الهمم، على الصعيدين، المحلي والعالمي، رافعين راية التحدي، وطامحين للظهور بشكل مشرف، يرسم البهجة على الوجوه، ويعقد الآمال على تحقيق الإنجازات.