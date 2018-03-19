شعلة الخير والإنسانية متّقدة

أبوظبي (وام)
قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن الإمارات تؤكد وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، دعم اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، سعياً إلى تحقيق القيم النبيلة التي أرساها الأب المؤسس، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم أصحاب الهمم، مؤمناً بقدراتهم وإمكاناتهم في البناء والنهضة، مشدداً على أهمية توفير الإمكانات اللازمة كافة لتحفيز طاقاتهم الإيجابية، وابتكاراتهم الخلاّقة، التي تحتاج تمكينهم، وتوفير بيئة عمل ملائمة لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وتحقيقاً لأهداف «رؤية الإمارات 2021» بإدماجهم في العملية التنموية المستدامة.
وأضافت في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «أصحاب الهمم شركاء في مسيرة التنمية والريادة» أن الافتتاح الرسمي لمنافسات «دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يأتي تأكيداً على أن أصحاب الهمم شركاء في مسيرة التنمية، وفاعلون حقيقيون في الريادة والتميز والعطاء للوطن، موجهين رسالة للعالم أجمع، بأن الإمارات هي وطن التسامح والسلام، ساعين إلى ترسيخ القيم والثقافة التي تنطلق منها الدولة في تعزيز صورتها الحضارية بالتعايش مع مختلف الجنسيات، وتقديم الخير للبشر كافة في شتى بقاع الأرض.
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