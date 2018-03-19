«أبوظبي الرياضية» تنقل «الألعاب الإقليمية» عبر 6 قنوات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قنوات «أبوظبي الرياضية» عن دورة برامجية خاصة لنقل وتغطية فعاليات الأولمبياد الخاص للألعاب الإقليمية التاسعة، وخصصت قنواتها من الأولى إلى السادسة يومياً لنقل فعاليات ومسابقات وأحداث هذه الألعاب والتي ستبث إلى كل دول المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وتتضمن التغطية الواسعة التي تعد الأكبر من نوعها، العديد من البرامج والفقرات والرسائل والفواصل، إضافة إلى نقل كل الأحداث المنتشرة عبر المواقع والملاعب التي ستجري عليها البطولة في أبوظبي، لتواصل «أبوظبي الرياضية» تفاعلها مع الأحداث بالشكل الذي يتناسب مع قيمته ومكانته.

وحشدت «أبوظبي الرياضية» لهذه التغطية ما يزيد على 40 كاميرا تنتشر يومياً في مواقع المسابقات المختلفة مع عدد كبير من المراسلين والمقدمين، بحيث يتم تقديم كل تفاصيل الحدث على الوجه الأكمل، وبصورة دقيقة مع أحد عشر معلقاً متخصصاً في هذه الألعاب سيقومون بالنقل الكامل بالصوت لكل المسابقات باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى سلسلة برامج وفقرات وفواصل على هامش هذه الفعاليات.

وقال سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام «أبوظبي للإعلام»، إن هذا الأولمبياد الخاص هو واحد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية الموجهة لأصحاب الهمم، وهو فرصة حقيقية لإبراز مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم، وهو ما يجب أن يراه الناس في كل مكان ليعرفوا قدرة الإنسان وإمكاناته العظيمة، وما يمكن أن يقدمه كل فرد يؤمن بما لديه من قدرة وإمكانات.