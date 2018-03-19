صلاح يحطم الأرقام بـ «رباعية الدقة»

مراد المصري (دبي)

تحول النجم المصري محمد صلاح مرة أخرى إلى حديث العالم، عقب أدائه الرائع ليلة أمس الأول، حينما سجل سوبر هاتريك «4 أهداف»، قاد بها فريقه ليفربول للفوز على واتفورد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي، لكن الأهم فإنه جعل الإدارة ومدربه الألماني يورجن كلوب يظهران بصورة «العباقرة»، عقب صفقة أصبحت الأكثر نجاحاً مقارنة بالمبلغ الذي تجاوز 40 مليون يورو فقط، للحصول على خدماته من روما الصيف الماضي.

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي، ليجعل مصر الدولة رقم 43 عموماً والعاشرة أفريقياً، التي يسجل أحد لاعبيها «هاتريك» في هذه المسابقة العريقة، وهو أول لاعب مصري يسجل 4 أهداف في نفس المباراة ضمن مباريات الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في القرن الحالي، علماً أنه أصبح أيضاً ثالث لاعب أفريقي يسجل رباعية في مباراة واحدة في عهد الدوري، كما أنه أول لاعب يسجل 4 أهداف من 4 تسديدات، منذ فعل الروسي آرشافين ذلك مع أرسنال ضد ليفربول عام 2009، حيث كانت نسبة نجاحه في المباراة بالدقة 100%.

كما أصبح صلاح أول لاعب يشترك في 5 أهداف بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفاً، منذ فعلها الإنجليزي هاري كين أمام ليستر سيتي في مايو الماضي، علماً أنه قطع خطوة كبيرة في قائمة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي، متقدماً على كين بالذات الذي يغيب حالياً بسبب الإصابة، بعدما بات رصيده 28 هدفاً مقابل 24 هدفاً للاعب السبيرز، كما أنه حالياً يتصدر قائمة ترتيب الحذاء الذهبي على صعيد القارة الأوروبية، متقدماً على نخبة من كبار اللاعبين منهم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وبات صلاح رابع أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل 30 هدفاً بالمجمل العام، حيث يمتلك هدفين سابقاً مع تشيلسي، واحتاج النجم المصري لخوض 43 مباراة فقط للوصول إلى هذا الرقم خلف قائمة تاريخية تضم 3 لاعبين إنجليز هم آندي كول 32 مباراة، وكيفن فيليبس 35 هدفاً وآلن شيرر 38 هدفاً.