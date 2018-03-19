اليجري: واجهنا فريقاً مقاتلاً

روما (د ب أ)
أكد ماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس شعوره بخيبة الأمل، بعد التعادل أمام سبال ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، مشيداً بالروح العالية التي تمتع بها المنافس مقارنة مع لاعبيه، مؤكداً استحقاق سبال للنقطة الثمينة التي حصل عليها.
وقال: لست غاضباً من اللاعبين فقد واجهوا فريقاً مقاتل ودافع بشراسة، كما إننا خضنا عدد كبير من المباريات التي حققنا فيها الانتصارات، والنقطة الإيجابية التي تحسب لنا هي عدم استقبالنا أي هدف في الدور الثاني حتى الآن، وفي هذه المباراة بشكل خاص.
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وأوقف فريق سبال سلسلة انتصارات ضيفه يوفنتوس،، وتعادل معه سلبيا.
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