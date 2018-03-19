اليجري: واجهنا فريقاً مقاتلاً

روما (د ب أ)

أكد ماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس شعوره بخيبة الأمل، بعد التعادل أمام سبال ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي، مشيداً بالروح العالية التي تمتع بها المنافس مقارنة مع لاعبيه، مؤكداً استحقاق سبال للنقطة الثمينة التي حصل عليها.

وقال: لست غاضباً من اللاعبين فقد واجهوا فريقاً مقاتل ودافع بشراسة، كما إننا خضنا عدد كبير من المباريات التي حققنا فيها الانتصارات، والنقطة الإيجابية التي تحسب لنا هي عدم استقبالنا أي هدف في الدور الثاني حتى الآن، وفي هذه المباراة بشكل خاص.

وأضاف: علينا أن نتعلم من هذه المباراة، وأن نتفهم صعوبات مواجهات كروتوني وبينيفينتو القادمتين، فهما فريقان ينافسان من أجل البقاء في الدرجة الأولى، وعلينا أن نتعامل معهما بأسلوب مختلف وأن نستعد لأي احتمال، فعندما لا تتمتع بالقوة الذهنية فإن الفريق المنافس ستكون لديه نفس الحظوظ أمامك، وفي الوقت ذاته فإننا مازلنا بالقمة في جدول الترتيب.

وأوقف فريق سبال سلسلة انتصارات ضيفه يوفنتوس،، وتعادل معه سلبيا.