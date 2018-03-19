الوصل يواجه الجزيرة في افتتاح كأس رئيس الدولة

رضا سليم (دبي)

تنطلق مساء اليوم، أولى مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال، بالمواجهة القوية التي تجمع الجزيرة مع الوصل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وهي المباراة التي تم تقديمها لمدة 24 ساعة قبل بدء الجولة الأولى من البطولة؛ بسبب انشغال صالة النصر بنهائي دوري الصالات لكرة القدم، وهو ما دفع الاتحاد لتعديلها، فيما لم تتغير مواعيد بقية الجولات.

ويلعب الجزيرة والوصل في المجموعة الأولى مع النصر، وتستكمل جولات نفس المجموعة بلقاء الجزيرة مع النصر بصالة الوصل يوم 27 مارس، فيما ستكون المباراة الأخيرة يوم 10 أبريل، وتجمع بين النصر والوصل بصالة الجزيرة.

وتضم المجموعة الثانية فرق الشارقة والعين وشباب الأهلي دبي، وتنطلق مبارياتها غداً بمواجهة الشارقة والعين بصالة نادي شباب الأهلي دبي، فيما يلتقي شباب الأهلي دبي مع الشارقة بصالة العين يوم 27 مارس الجاري، وتختتم لقاءات المجموعة الثانية بمواجهة بين شباب الأهلي دبي مع العين بصالة الشارقة يوم 10 أبريل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، ويلعب أول الأولى مع ثاني الثانية وأول الثانية مع ثاني الأولى، والفائزان يصعدان للنهائي يوم 20 أبريل المقبل.

أما عن المواجهة المبكرة بين الجزيرة والوصل، فلها حسابات خاصة، نظراً لأن الوصل نجح في الفوز على الجزيرة في الدوري، كما فاز عليه في التصفيات التأهيلية على البطاقة الأخيرة لمربع دوري اليد، ورغم أن الجزيرة بدأ العودة تدريجياً، بعدما أنهى الدورين الأول والثاني للدوري في المركز الأخير، فإن الفريق بدأ الموسم من دون محترف أجنبي، وبعدما تم التعاقد مع الكرواتي إيفان دومينيك وضم عدد من اللاعبين المواطنين من الأندية أمثال محمد سليمان المعار من العين، ومحمد حسن، بجانب المجموعة الأساسية التي تضم صلاح مبارك وسعود سليمان وجمعة عبيد وعبدالحميد الجنيبي وأحمد حسن وأحمد الشين، وغيرهم من اللاعبين.

أما فريق الوصل فيدخل المواجهة بهدف العودة القوية والدخول في أجواء المنافسة على صدارة البطولات والتأهل للمربع الذهبي للبطولة، خاصة أن الفوز في المباراة يعد خطوة كبيرة في طريق التأهل، كما أن الوصل رغم مجموعة الخبرة من اللاعبين ومعهم المدرب الخبير محمد معاشو، فإن الفريق بعيد عن مجموعة الكبار بعدما لحق بالمربع الذهبي للدوري بالبطاقة الأخيرة ويدخلها من دون نقاط.

ويعول معاشو على أصحاب الخبرة أمثال أحمد صقر ورحمة غالب وخالد رمضان وعبدالله الصفار ومبارك مسعود والحارس الدولي محمد إسماعيل، بجانب انضمام محمد هلال وأحمد سيف من الشارقة، والمحترف البوسني إيفان ميلاس.

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد تشكيل لجنة لاختيار الأفضل خلال الموسم الحالي، ويترأس اللجنة ناصر الحمادي عضو مجلس الإدارة، حيث سيتم اختيار أفضل لاعب وحارس مرمى وأفضل مدرب والإداري المثالي، وسيتم الإعلان نهاية الموسم وتكريم الفائزين في نهائي كأس رئيس الدولة يوم 11 مايو المقبل، وتم إخطار الأندية بتشكيل اللجنة الجديدة.