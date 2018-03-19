دبي (الاتحاد)

أصدر مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» قرارين بتشكيل اللجنة الفنية ولجنة التحكيم للجائزة عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والأكبر على الإطلاق من حيث قيمتها وتعدد فئاتها والأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي.

ويترأس اللجنة الفنية د. خليفة الشعالي عضو مجلس أمناء الجائزة، وتضم في عضويتها د. منى البحر، د. سعد أحمد شلبي، فوزية فريدون، عبد الصمد حسين سليمان، ود. جمال عباس منسقاً للجنة.

ويترأس لجنة التحكيم مصطفى العرفاوي عضو مجلس أمناء الجائزة (الجزائر)، وتضم في عضويتها، أحمد مساعد العصيمي عضو مجلس أمناء الجائزة (المملكة العربية السعودية)، طارق يوسف الجناحي (الإمارات)، مريم عبد الله بن لاحج (الإمارات)، ود. ناجي إسماعيل حامد منسقاً للجنة.

وعقدت اللجنتان الاجتماع الأول لكل منهما، حيث تم الاطلاع على قرار تشكيل اللجنة وعلى الواجبات المكلفة بها كل لجنة، فيما حرصت موزة المري أمين عام الجائزة وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة على حضور الاجتماع الأول لكل لجنة، حيث نقلت أمين عام الجائزة للأعضاء تحيات مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء وتمنياته لرئيس وأعضاء اللجنة بالتوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الجائزة وأداء المهام الموكلة لهم، كما تم شرح أهمية المرحلة المقبلة من عمر الجائزة والتطورات الكبيرة والمتسارعة في الحياة عموما وفي القطاع الرياضي خصوصا، وضرورة وضع الخطط والبرامج التي تحقق التطور المنشود للقطاع الرياضي وترسيخ ثقافة الإبداع في العمل الرياضي.

والتطرق الاجتماع إلى خصوصية الدورة العاشرة من الجائزة وترجمة محور التنافس فيها والخاص بتمكين الشباب في القطاع الرياضي كونهم الأجيال التي ستساهم في تعزيز مكتسبات الدولة في المستقبل ومواجهة التحديات في مختلف المجالات.

وقدم د. الشعالي والعرفاوي الشكر إلى مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة على ثقته بأعضاء اللجنتين وتوجيهاته لتحقيق أهداف الجائزة ووصولها إلى جميع المبدعين الرياضيين في الدولة والوطن العربي والعالم.