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ختام بطولة «فزاع» المفتوحة لرماية السكتون

عزاء الدرعي تحصد لقب السيدات.. والكثيري أول الرجال
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تاريخ النشر: الإثنين 19 مارس 2018

دبي (الاتحاد)

‪اختتمت مساء أمس الأول، منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة فزاع للرماية المفتوحة للجنسين بالبندقية السكتون، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية في منطقة الروية، وشهدت مشاركة نحو 2500 متسابق

حضر فعاليات اليوم الختامي اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس لجنة التخطيط الأولمبي في اللجنة الأولمبية الوطنية، وعبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد محمد عبيد المهيري رئيس لجنة بطولات فزاع للرماية بالسكتون، ومديرو الإدارات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ونالت الإماراتية عزاء سعيد الدرعي المركز الأول في منافسات السيدات بعدما سجلت في النهائيات العلامة 78 نقطة، متقدمة على العُمانية عواطف بنت خميس المقبالية التي جاءت بالمركز الثاني برصيد 75 نقطة، وتقدمت في شوط كسر التعادل على عائشة بنت سيف الدرعي التي حققت 75 نقطة أيضاً.

وشهدت بقية الفئات تفوقاً للرماة المشاركين من سلطنة عمان، حيث كسب مانع الكثيري المركز الأول في فئة الرجال بعد تفوقه في أشواط كسر التعادل، إثر تعادل أكثر من رامٍ بمجموع 78 نقطة، ليأتي بالمركز الثاني عبدالله الكثيري وبالمركز الثالث فيصل بين محمد الكثيري.

وفي فئة الناشئين كسب العُماني عبدالله بن خميس المقبالي المركز الأول بعدما حقق 78 نقطة، أما في فئة الناشئات فكان المركز الأول من نصيب موزة بنت راشد الكعبية برصيد 76 نقطة، وفي فئة كبار السن حقق المركز الأول مسلم بن بخيت من سلطنة عمان بمجموع 79 نقطة بعد تفوقه في أشواط كسر التعادل. ... المزيد
     
 

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